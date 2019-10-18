Facebook расширил доступ к размещению рекламы в результатах поиска

Facebook позволил размещать рекламу в результатах поиска большему числу рекламодателей.

Соцсеть начала тестировать поисковую рекламу в декабре 2018 года. На тот момент это место размещения было доступно только избранным рекламодателям. В июне Facebook расширил доступ к новому плейсменту.

Теперь компания объявила, что место размещения «Facebook Search Results» будет автоматически добавляться в те кампании, которые используют автоматические места размещения. Его также можно будет выбрать вручную при настройке кампании.

После выбора этого места размещения объявления будут появляться на страницах результатов поиска по общим запросам и в результатах поиска на Marketplace. В обоих случаях будут учитываться заданные настройки таргетинга на аудиторию, а также контекстуальная релевантность по ограниченному набору запросов на английском и испанском языках.

Объявления в результатах поиска будут оформлены так же, как и реклама в новостной ленте, и будут содержать ярлык «Реклама».

Если рекламодатели не хотят, чтобы их объявления показывались в результатах поиска Facebook, то им рекомендуется не выбирать опцию «Автоматические места размещения» при настройке кампаний. При ручном выборе мест размещения, нужно отменить выбор вариантов «Facebook Search Results» и/или «Marketplace».

Новые места размещения будут видеть те рекламодатели, которые получили к ним доступ.

В каких странах запущено это обновление, в Facebook не уточнили.