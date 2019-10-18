Facebook расширил доступ к размещению рекламы в результатах поиска

Facebook позволил размещать рекламу в результатах поиска большему числу рекламодателей.

Соцсеть начала тестировать поисковую рекламу в декабре 2018 года. На тот момент это место размещения было доступно только избранным рекламодателям. В июне Facebook расширил доступ к новому плейсменту.

Теперь компания объявила, что место размещения «Facebook Search Results» будет автоматически добавляться в те кампании, которые используют автоматические места размещения. Его также можно будет выбрать вручную при настройке кампании.

После выбора этого места размещения объявления будут появляться на страницах результатов поиска по общим запросам и в результатах поиска на Marketplace. В обоих случаях будут учитываться заданные настройки таргетинга на аудиторию, а также контекстуальная релевантность по ограниченному набору запросов на английском и испанском языках.

Объявления в результатах поиска будут оформлены так же, как и реклама в новостной ленте, и будут содержать ярлык «Реклама».

Если рекламодатели не хотят, чтобы их объявления показывались в результатах поиска Facebook, то им рекомендуется не выбирать опцию «Автоматические места размещения» при настройке кампаний. При ручном выборе мест размещения, нужно отменить выбор вариантов «Facebook Search Results» и/или «Marketplace».

Новые места размещения будут видеть те рекламодатели, которые получили к ним доступ.

В каких странах запущено это обновление, в Facebook не уточнили.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
SEC приостановила ICO Telegram. Дуров обещал запустить блокчейн до 31 октября
Google Ads добавил в умные торговые кампании настройки геотаргетингаGoogle Ads добавил в умные торговые кампании настройки геотаргетинга
Bing тестирует возможность отправки в поисковую систему контентаBing тестирует возможность отправки в поисковую систему контента
YouTube тестирует инструмент для автоматического резервирования мест размещенияYouTube тестирует инструмент для автоматического резервирования мест размещения
Libra Association лишилась уже четверти своих членовLibra Association лишилась уже четверти своих членов
Блок рекламы


Похожие новости
Facebook удалит серые значки подлинности со страниц компанийFacebook удалит серые значки подлинности со страниц компаний
Facebook запустил настраиваемые шаблоны для рекламных «историй»Facebook запустил настраиваемые шаблоны для рекламных «историй»
Yahoo удалит весь контент из Yahoo Groups и ограничит к ним доступYahoo удалит весь контент из Yahoo Groups и ограничит к ним доступ
eMarketer: Google доминирует на рынке поиска в США, но Amazon сокращает разрывeMarketer: Google доминирует на рынке поиска в США, но Amazon сокращает разрыв
Google запустил виртуальную примерку косметики для рекламы в YouTubeGoogle запустил виртуальную примерку косметики для рекламы в YouTube
Банк Current обвинил Facebook в воровстве логотипаБанк Current обвинил Facebook в воровстве логотипа
Google позволит избежать повторных показов рекламы при блокировке third-party cookiesGoogle позволит избежать повторных показов рекламы при блокировке third-party cookies
Facebook расширил функционал корпоративного мессенджера WorkplaceFacebook расширил функционал корпоративного мессенджера Workplace
Twitter использовал телефонные номера из настроек безопасности для показа рекламыTwitter использовал телефонные номера из настроек безопасности для показа рекламы
Facebook отклонил запрос удалить рекламу предвыборной кампании Трампа, где он обвиняет Байдена в коррупции в УкраинеFacebook отклонил запрос удалить рекламу предвыборной кампании Трампа, где он обвиняет Байдена в коррупции в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости