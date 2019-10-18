Facebook удалит серые значки подлинности со страниц компаний

Facebook решил удалить серые значки подлинности со страниц компаний. Этот процесс будет начат 28 октября.

Специальные значки в виде серого кружка с галочкой, получаемые после подачи заявки и прохождения проверки, использовали в основном представители малого и среднего бизнеса, чтобы подтвердить подлинность своих страниц.

Для подтверждённых страниц знаменитостей, публичных фигур, медиакомпаний и брендов в соцсети используются синие значки.

«Основываясь на отзывах, мы решили убрать серый значок и сосредоточиться на других способах для компаний показать свою подлинность в Facebook», — заявил представитель соцсети.

В компании также прояснили, что пользователи часто не понимали разницу между серыми и синими значками, что вызывало путаницу.

Теперь для подтверждения подлинности страницы Facebook рекомендует администраторам проверить, содержится ли в профиле актуальная информация и добавлена ли обложка. Соцсеть также советует владельцам страниц регулярно публиковать обновления – активные страницы вызывают больше доверия у пользователей.

Серые значки подлинности, предназначенные для страниц компаний, были запущены в 2015 году.

Напомним, что ранее YouTube решил отказаться от значков подлинности для каналов. Видеохостинг заменит галочку, которая отображалась рядом с названием, на просто серый фон. Это изменение будет запущено в следующем году.

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