Instagram даст пользователям больший контроль над передачей данных сторонним сервисам

Instagram анонсировал новые функции, которые призваны дать пользователям больший контроль над теми данными, которыми они делятся со сторонними приложениями.

Такая передача данных происходит, например, в тех случаях, когда пользователи связывают свой аккаунт с другими приложениями для импорта или экспорта фото.

Теперь же Instagram позволит пользователям управлять той информацией, которая передаётся третьим сторонам.

Когда пользователи предоставляют доступ сторонним приложениям, то они также могут делиться с ними и другой информацией, а не только фото. Например, теми сведениями, которые содержатся в их профиле.

Новая настройка «App and Websites»

В скором времени пользователи смогут управлять своими связями со сторонними приложениями через новую опцию «Apps and Websites» в настройках безопасности.

В новом разделе можно будет удалить те приложения, у которых больше не должно быть доступа к аккаунту.

Новый экран авторизации

При первом подключении с помощью стороннего сервиса пользователи также начнут видеть новый экран авторизации со списком всей информации, запрашиваемой этим приложением. Здесь они смогут выбрать, какими данными они согласны делиться.

Эти обновления будут запущены постепенно в течение ближайших шести месяцев.

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