Google пополнил линейку физических ключей безопасности

В прошлом году Google выпустил свои первые два титановых ключа безопасности, которые можно использовать в качестве наиболее защищённого метода двухфакторной аутентификации через USB-A, NFC или Bluetooth. Теперь компания добавила в эту линейку новый USB-C ключ. Он уже доступен в Google Store по цене в $40 за штуку.

Новый ключ имеет практически ту же функциональность, что и предыдущие два. Однако он не поддерживает NFC.

USB-C ключ совместим с устройствами на базе Android, Chrome OS, macOS и Windows.

Для производства нового ключа Google сотрудничал с компанией Yubico и это заметно: дизайном Titan Security Key очень похож на Yubico YubiKey 5C. При этом последний поддерживает больше протоколов, чем ключ Google, включая WebAuthn.

Google также позволил покупать предыдущие два ключа по отдельности. Ранее их можно было приобрести только вместе – по цене в $50 за комплект. USB-A/NFC ключ будет стоить $25, а Bluetooth-ключ – $35.

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