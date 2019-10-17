Google пополнил линейку физических ключей безопасности

В прошлом году Google выпустил свои первые два титановых ключа безопасности, которые можно использовать в качестве наиболее защищённого метода двухфакторной аутентификации через USB-A, NFC или Bluetooth. Теперь компания добавила в эту линейку новый USB-C ключ. Он уже доступен в Google Store по цене в $40 за штуку.

Новый ключ имеет практически ту же функциональность, что и предыдущие два. Однако он не поддерживает NFC .

USB-C ключ совместим с устройствами на базе Android, Chrome OS, macOS и Windows.

Для производства нового ключа Google сотрудничал с компанией Yubico и это заметно: дизайном Titan Security Key очень похож на Yubico YubiKey 5C. При этом последний поддерживает больше протоколов, чем ключ Google , включая WebAuthn.

Google также позволил покупать предыдущие два ключа по отдельности. Ранее их можно было приобрести только вместе – по цене в $50 за комплект. USB-A/NFC ключ будет стоить $25, а Bluetooth-ключ – $35.