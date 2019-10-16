Google анонсировал новую серию видео – Search for Beginners
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Это будут анимационные ролики с субтитрами на нескольких языках (в других сериях доступны только англоязычные субтитры).
Выход первой серии ожидается «в скором времени». Ролики будут публиковаться на YouTube-канале Google Webmasters. Подписаться на канал можно по
Напомним, что Google также активно обновляет серию справочных видео с ответами на частые вопросы вебмастеров — #AskGoogleWebmasters. Последний выпуск в ней был посвящён структурированным данным и требованиям к ним.
А в сентябре Google запустил ежемесячный дайджест новостей по поиску.