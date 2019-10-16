Google анонсировал новую серию видео – Search for Beginners

Google готовит к запуску новую серию видео – Search for Beginners («Поиск для начинающих»). В ней команда Google Webmasters познакомит пользователей с основами создания онлайн-присутствия, SEO, а также расскажет о возможностях поиска Google.

Это будут анимационные ролики с субтитрами на нескольких языках (в других сериях доступны только англоязычные субтитры).

Выход первой серии ожидается «в скором времени». Ролики будут публиковаться на YouTube-канале Google Webmasters. Подписаться на канал можно по ссылке.

Напомним, что Google также активно обновляет серию справочных видео с ответами на частые вопросы вебмастеров — #AskGoogleWebmasters. Последний выпуск в ней был посвящён структурированным данным и требованиям к ним.

А в сентябре Google запустил ежемесячный дайджест новостей по поиску.

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