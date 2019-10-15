Google Ads добавил в умные торговые кампании настройки геотаргетинга

Google Ads обновил настройки умных торговых кампаний, добавив возможность указать целевые местоположения для охвата потенциальных клиентов. Рекламодатели также могут исключить ненужные локации из таргетинга.

Умные торговые кампании объединяют в себе стандартные торговые кампании и кампании ремаркетинга в КМС. Для продвижения бизнесов и товаров в них используются автоматическое назначение ставок и выбор мест размещения.

При этом до недавних пор рекламодатели не могли контролировать геотаргетинг. Теперь же у них появилась такая возможность.

В настройках кампании теперь можно указать целевое местоположение, а также использовать таргетинг на радиус (для этого нужно нажать на ссылку «Advanced Search»).

Чтобы получить доступ к географической отчётности, нужно перейти в раздел «Местоположения» и кликнуть на вкладку «География». Как и в случае обычных торговых и поисковых кампаний, по умолчанию в этом отчёте содержатся данные на уровне стран. Выбрав нужную страну, можно просмотреть статистику по ней.

Здесь также доступны отчёты о местоположениях пользователей и по отдельным магазинам.