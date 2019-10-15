Банк Current обвинил Facebook в воровстве логотипа

Американская финансовая организация Finco Services, владеющая банком Current, направила в суд иск, в котором обвинила Facebook в воровстве своего логотипа. В документе, опубликованном в цифровой библиотеке Scribd , сказано, что похожий фирменный знак используется компанией Calibra, которая управляет криптовалютой от Facebook — Libra.

В обоих логотипах используется знак тильды в круге, а три тильды — обозначение цифровой валюты. Разработкой фирменного знака занималось одно и то же дизайнерское агентство Character SF с разницей в несколько лет, однако Current настаивает на том, что логотип принадлежит именно ему. Иск предъявлен также и разработчику товарного знака Libra, так как дизайнер не имел права предлагать разным клиентам столь схожие варианты логотипов.

«Своими действиями обвиняемые могут ввести в заблуждение потребителей, которые ошибочно полагают, что онлайн и мобильное банковское приложение Current связано с Calibra», — говорится в иске. В банке добавили, что с августа пытались решить ситуацию в переписке с Calibra и по телефону, однако попытки были безуспешны.