Гэри Илш о EAT, новых ссылочных атрибутах и факторах ранжирования Google

На конференции Pubcon 2019 состоялась Q/A-сессия с сотрудником Google Гэри Илшем. Ведущей сессии выступила SEO-консультант и автор блога TheSEMPost Дженнифер Слэгг. Ниже – обзор самых интересных вопросов и ответов.

Есть ли какая-либо польза для владельца сайта от внедрения атрибутов rel=sponsored и ugc?

Нет. Они помогают Google понимать интернет.

Не будут ли изменения в обработке nofollow поощрять спам?

Мы не думаем, что эти изменения приведут к увеличению ссылочного спама.

Должны ли сайты заниматься ссылочным аудитом?

Если вы знаете, что у вас была сомнительная SEO-кaмпания или вы покупали ссылки, это, вероятно, лучше сделать. Но периодическое отклонение найденных вами спамных ссылок вряд ли улучшит ваши позиции.

Как часто владельцы сайтов вредят сами себе, отклоняя ссылки?

Достаточно часто. Если бы на то была моя воля, я бы убрал инструмент отклонения ссылок. Если вы не знаете, что делаете, вы можете навредить себе.

Нужно ли беспокоиться о ссылках, которые не отображаются в Google Search Console, с точки зрения ссылочного аудита?

«Мы считаем, что тех ссылок, которые там отображаются, достаточно, чтобы избежать ручных санкций», — сказал Илш. Он также напомнил, что в GSC показывается только выборка ссылок.

Если владелец сайта меняет ссылку таким образом, чтобы она указывала на другую страницу, остаётся ли такая ссылка ценной для Google?

Если вы меняете ссылки, то это может изменить релевантность. Google пересмотрит то, как он использует эту ссылку в алгоритмах ранжирования, и её вес с высокой вероятностью изменится.

Существует ли такой показатель, как E-A-T?

У нас нет такого показателя, как EAT (Expertise, Authoritativeness, Trustworthines) или YMYL (Your money, or Your life – контент, имеющий отношение к финансам и здоровью пользователей).

Quality Raters’ Guidelines – это руководство для асессоров. EAT и YMYL – это концепции, позволяющие людям сделать понятными алгоритмы.

У нас нет ни одного алгоритма, который анализирует YMYL. У Google есть миллионы baby-алгоритмов, которые работают в унисон, чтобы определить рейтинг в ранжировании. Многие из этих алгоритмов ищут сигналы в страницах или контенте. Когда вы объединяете их определённым образом, они могут восприниматься как YMYL. Но это не значит, что у нас есть такой показатель, как YMYL.

Распознаёт ли Google авторов на сайтах?

Если вы спрашиваете, делает ли это Google , то я думаю, что да, но для Google News. В Google Scholar есть понятие автора. В веб-поиске у нас есть сущности для очень популярных авторов. Но это не связано с авторами как таковыми, это связано с сущностями.

Все ли изменения алгоритма проходят через асессоров?

Мы стремимся проводить тесты для большинства изменений. Изменения основного алгоритма относятся к тому типу, которые обязательно должны быть проверены. При этом изменения в обработке nofollow к таковым не относятся.

Обращает ли Google внимание на страницу с информацией о компании или контактами? Не вредит ли сайту отсутствие таких страниц?

Сеть знаний, возможно, учитывает такие вещи, особенно в случае более крупных сущностей.

Могут ли люди повысить EAT для своего сайта и улучшить позиции в ранжировании?

Не всегда, поскольку при этом может приниматься во внимание слишком много вещей. Но повышением EAT, вероятно, стоит заниматься, если вы находитесь в пространстве YMYL.

Google всё ещё обновляет Panda?

Гэри не смог припомнить ни одного обновления за последние пару кварталов. Он отметил, что, возможно, ранее в этом году Panda обновляли, но когда, он не помнит.

Были ли последние обновления ориентированы на медицинские сайты?

Я не знаю. Я склоняюсь к тому, чтобы сказать, что они не были целью. Но было известно, что они будут затронуты.

Является ли возраст домена фактором ранжирования?

Возраст сам по себе незначим, но сигналы, собранные за эти годы, могут иметь значение.

Является ли слишком большое количество рекламы негативным фактором ранжирования?

Да. Алгоритм Page Layout всё ещё живой и всё ещё работает.

Могут ли ключевые слова в имени домена помочь сайту лучше ранжироваться?

Я думаю, это может немного помочь, но не по той причине, как думают спамеры. Они могут помочь в том смысле, что люди будут лучше понимать сайт. Вы с большей вероятностью увидите их ранжирующимися по НЧ-запросам.

CTR – это фактор ранжирования?

Для персонализации.

Является ли доступность сайта для людей с ограничениями фактором ранжирования?

Нет. Однако некоторые вещи, которые делаются для улучшения доступности ресурса, такие как добавление альтернативного текста, могут помочь в ранжировании.

Приносят ли пользу сайту упоминания без ссылок?

Непрямую. [Они обеспечивают] лучшее понимание вашего бренда.

Является ли количество слов фактором ранжирования?

Количество слов может быть разным, но более длинный текст не обязательно свидетельствует о большей релеватности. Чтобы объяснить что-то (например, как сварить яйцо), не всегда нужно много слов.

Является ли точность контента фактором ранжирования?

Для YMYL – да. Мы делаем всё возможное, чтобы найти заслуживающие доверия источники, так что да.

Могут ли эмодзи в тегах Title навредить сайту?

«Я не знаю. Но алгоритм, который выбирает заголовок, будет более склонен его переписать, если сочтёт его менее читабельным». Другими словами, если в заголовке Title имеются эмодзи, то Google может решить его переписать и создать новый.

Как быть с тем контентом, который является «вечнозелёным», но потенциально устаревшим?

Если вы пишете о динозаврах, то в этой области нет новых новостей, поэтому вам не нужно обновлять такой контент.

Как быстро могут истечь ручные санкции?

Срок действия ручных санкций может истечь через месяц. Некоторые могут сохраняться в течение двух лет.

Отметим, что Pubcon — это самая старая и одна из крупнейших западных конференций по SEO и интернет-маркетингу. В этом году она проходила с 7 по 10 октября.