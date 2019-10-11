Instagram тестирует Direct в веб-версии сервиса

Instagram проводит внутреннее тестирование функции обмена личными сообщениями в веб-версии сервиса. Об этом сообщила известная исследовательница приложений Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong) в своём Twitter.

Согласно скриншотам, опубликованным Вонг, Instagram Direct на десктопах напоминает десктопную версию Facebook Messenger.

Когда возможность обмена личными сообщениями будет запущена для всех пользователей Instagram, пока неизвестно.

Напомним, что на прошлой неделе Instagram запустил приложение для близких друзей Threads. При этом, по данным Business Insider, пока его установили менее 0,1% пользователей Instagram.

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