Instagram тестирует Direct в веб-версии сервиса

Instagram проводит внутреннее тестирование функции обмена личными сообщениями в веб-версии сервиса. Об этом сообщила известная исследовательница приложений Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong) в своём Twitter .

Согласно скриншотам, опубликованным Вонг, Instagram Direct на десктопах напоминает десктопную версию Facebook Messenger.

Когда возможность обмена личными сообщениями будет запущена для всех пользователей Instagram, пока неизвестно.