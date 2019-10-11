2019-10-11
Instagram тестирует Direct в веб-версии сервиса
Instagram проводит внутреннее тестирование функции обмена личными сообщениями в веб-версии сервиса. Об этом
Согласно скриншотам, опубликованным Вонг, Instagram Direct на десктопах напоминает десктопную версию Facebook Messenger.
Когда возможность обмена личными сообщениями будет запущена для всех пользователей Instagram, пока неизвестно.
Напомним, что на прошлой неделе Instagram запустил приложение для близких друзей Threads. При этом, по
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11.10.2019 10:35
11.10.2019 10:35
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