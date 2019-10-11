Google тестирует новую функцию «Search by photos» в локальном поиске

Google начал показывать новый блок «Search by photos» в отдельных локальных вертикалях. Новый элемент не имеет фиксированной позиции и может размещаться над блоком локальной выдачи, сразу под ним или под органическими результатами.

На данный момент этот блок появляется только в мобильных результатах поиска. Нововведение заметил эксперт по локальному SEO Майк Блументаль (Mike Blumenthal).

Новый блок выводится по запросам, связанным с поиском местных заведений и услуг. Каждое изображение в нём содержит рейтинг компании в виде звёзд и расстояние до пользователя.

По клику на отдельные фото пользователь попадает на страницу GMB-профиля заинтересовавшей его компании или специалиста.

В блоке также есть ссылка «More photos», при нажатии на которую отображается целая страница изображений из разных бизнес-профилей.

При этом новый блок выводится не по всем запросам. Так, на данный момент он появляется для химчисток, ювелирных магазинов, стоматологий. При этом для юристов, дизайнеров или сантехников он не отображается.

Что представляет собой новая функция – тест или запуск, пока непонятно. Появится ли она на десктопах и какие критерии используются при выборе изображений, также пока неизвестно.

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