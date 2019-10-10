Google: обновления основного алгоритма не связаны с плохими ссылками

Очистка ссылочного профиля не поможет сайту возобновить свои позиции после обновления основного алгоритма Google . Об этом заявил сотрудник поиска Гэри Илш на конференции Pubcon в Лас-Вегасе.

Core algorithm updates no likely about links. In fact Gary says “forget about that” #Pubcon — John Morabito (@JohnMorabitoSEO) October 8, 2019

Cleaning up your link profile won't help with a core update. @methode #pubcon — Jennifer Slegg (@jenstar) October 8, 2019

В Google уже неоднократно отмечали, что обновления основного алгоритма не связаны со ссылками. Эти апдейты призваны повысить релевантность результатов поиска.

«Если вы “попали” под Core Update, вы не должны расценивать это как наказание. Вполне может быть, что вы не делаете вообще ничего плохого, просто кто-то делает что-то лучше», — добавил Илш в Twitter .

I think the message got lost: if you're "hit" by a core update, you shouldn't think of it as a penalty. You might not be doing anything wrong at all, it might just be that someone is doing something better.(imma mute this thread fyi) — Gary "??" Illyes (@methode) October 9, 2019

Основные тезисы из доклада Гэри Илша:

Не фокусируйтесь на обновлениях основного алгоритма;

Google лишь улучшает свои алгоритмы, чтобы предлагать пользователям более релевантный и качественный контент;

Это не значит, что у вас плохой контент;

Это значит, что другая страница/сайт имеет более высокое качество и более релевантна запросам пользователей.

Core update tips: — don’t focus on core updates— Google is just fine tuning algorithms to offer more relevant & higher quality content— doesn’t mean your content sucks— another page/site whose content is higher quality & more relevant to users’ queries @methode #pubcon pic.twitter.com/LNJEnwyahr — Lily Ray (@lilyraynyc) October 8, 2019