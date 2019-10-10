Google: обновления основного алгоритма не связаны с плохими ссылками

Очистка ссылочного профиля не поможет сайту возобновить свои позиции после обновления основного алгоритма Google. Об этом заявил сотрудник поиска Гэри Илш на конференции Pubcon в Лас-Вегасе.

Core algorithm updates no likely about links. In fact Gary says “forget about that” #Pubcon

— John Morabito (@JohnMorabitoSEO) October 8, 2019

Cleaning up your link profile won't help with a core update. @methode #pubcon

— Jennifer Slegg (@jenstar) October 8, 2019

В Google уже неоднократно отмечали, что обновления основного алгоритма не связаны со ссылками. Эти апдейты призваны повысить релевантность результатов поиска.

«Если вы “попали” под Core Update, вы не должны расценивать это как наказание. Вполне может быть, что вы не делаете вообще ничего плохого, просто кто-то делает что-то лучше», — добавил Илш в Twitter.

I think the message got lost: if you're "hit" by a core update, you shouldn't think of it as a penalty. You might not be doing anything wrong at all, it might just be that someone is doing something better.(imma mute this thread fyi)

— Gary "??" Illyes (@methode) October 9, 2019

Основные тезисы из доклада Гэри Илша:

  • Не фокусируйтесь на обновлениях основного алгоритма;
  • Google лишь улучшает свои алгоритмы, чтобы предлагать пользователям более релевантный и качественный контент;
  • Это не значит, что у вас плохой контент;
  • Это значит, что другая страница/сайт имеет более высокое качество и более релевантна запросам пользователей.

Core update tips: — don’t focus on core updates— Google is just fine tuning algorithms to offer more relevant & higher quality content— doesn’t mean your content sucks— another page/site whose content is higher quality & more relevant to users’ queries @methode #pubcon pic.twitter.com/LNJEnwyahr

— Lily Ray (@lilyraynyc) October 8, 2019

Напомним, что последнее обновление основного алгоритма Google было выпущено в сентябре. А в августе команда поиска опубликовала подробный пост со всей необходимой информацией по этим апдейтам.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Киберполиция закрыла интернет-магазины, которые продавали фейковые товары Procter&Gamble. Доход — 500 000 грн в месяцКиберполиция закрыла интернет-магазины, которые продавали фейковые товары Procter&Gamble. Доход — 500 000 грн в месяц
GitLab и People.ai попали в 100 самых дорогих стартапов-выпускников Y Combinator
В Instagram теперь можно опробовать товар перед покупкой с помощью ARВ Instagram теперь можно опробовать товар перед покупкой с помощью AR
Киберполиция разоблачила хакера, взломавшего более 2 тыс. компьютеров украинцевКиберполиция разоблачила хакера, взломавшего более 2 тыс. компьютеров украинцев
Google: ссылки не истекают, но могут становиться менее важными со временемGoogle: ссылки не истекают, но могут становиться менее важными со временем
Блок рекламы


Похожие новости
Google: вам не нужны сторонние инструменты для отслеживания ссылокGoogle: вам не нужны сторонние инструменты для отслеживания ссылок
Google позволит избежать повторных показов рекламы при блокировке third-party cookiesGoogle позволит избежать повторных показов рекламы при блокировке third-party cookies
Google: самые популярные костюмы для Хэллоуина в 2019 годуGoogle: самые популярные костюмы для Хэллоуина в 2019 году
Google выяснил, насколько украинцы довольны своим опытом онлайн-покупокGoogle выяснил, насколько украинцы довольны своим опытом онлайн-покупок
Google может изменить своё отношение к машинному контенту в будущемGoogle может изменить своё отношение к машинному контенту в будущем
Google снова тестирует результаты поиска без URLGoogle снова тестирует результаты поиска без URL
Google News ужесточил процесс отбора издателейGoogle News ужесточил процесс отбора издателей
Google: ссылки не истекают, но могут становиться менее важными со временемGoogle: ссылки не истекают, но могут становиться менее важными со временем
WSJ: Google раздумывает над покупкой конкурента TikTokWSJ: Google раздумывает над покупкой конкурента TikTok
В офисе Google обнаружено кладбище проектов
Последние новости
Подгружаем последние новости