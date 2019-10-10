Google позволит избежать повторных показов рекламы при блокировке third-party cookies

При блокировке third-party cookies рекламодатели теряют возможность ограничивать число показов объявлений конкретному пользователю, что приводит к повторным показам одной и той же рекламы, росту расходов, исключению отдельных мест размещения и падению доходов издателей. Однако в Google нашли решение для этой проблемы.

В ближайшие недели компания запустит в Display & Video 360 новую функцию, работающую на базе машинного обучения, которая поможет рекламодателям управлять частотой показа объявлений, несмотря на отсутствие third-party cookies.

Используя паттерны трафика там, где third-party cookies доступны, и анализируя их, Google может создавать модели для прогнозирования паттернов трафика при отсутствии third-party cookies. Это позволяет оценить вероятность посещения пользователями тех сайтов, что размещают одинаковые объявления через Ad Manager. В результате, когда cookie-файлы третьей стороны отсутствуют, Google способен оптимизировать частоту показа этих объявлений пользователям.

В будущем Google также планирует запустить эту функцию для медийной рекламы в Google Ads.

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