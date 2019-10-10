2019-10-10
Google: самые популярные костюмы для Хэллоуина в 2019 году
В преддверии Хэллоуина Google
Проанализировав поисковые запросы в США за сентябрь, компания составила следующий рейтинг костюмов:
- Оно [IT]
- Ведьма [Witch]
- Человек-паук [Spider-Man]
- Динозавр [Dinosaur]
- Наследники (герои американского мюзикла) [Descendants]
- Клоун [Clown]
- Fortnite (герои популярной видеоигры)
- Чаки [Chucky]
- 1980-е [1980s]
- Единорог [Unicorn]
Для малышей американские пользователи чаще всего искали следующие костюмы:
- Банан [Banana]
- Далматинец [Dalmatian]
- Гринч [Grinch]
- Пеннивайз [Pennywise]
- Зефирный великан (персонаж из франшизы «Охотники за привидениями») [Stay Puft]
- Старбакс [Starbuks]
- Concha (мексиканское печенье, популярное в США)
- Тыква [Pumpkin]
- Олень [Olaf]
Со всеми рейтингами, составленными Google, можно ознакомиться
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10.10.2019 01:49
10.10.2019 01:49
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