Google: самые популярные костюмы для Хэллоуина в 2019 году

В преддверии Хэллоуина Google выяснил, какие костюмы для этого праздника в 2019 году пользователи искали чаще всего.

Проанализировав поисковые запросы в США за сентябрь, компания составила следующий рейтинг костюмов:

  1. Оно [IT]
  2. Ведьма [Witch]
  3. Человек-паук [Spider-Man]
  4. Динозавр [Dinosaur]
  5. Наследники (герои американского мюзикла) [Descendants]
  6. Клоун [Clown]
  7. Fortnite (герои популярной видеоигры)
  8. Чаки [Chucky]
  9. 1980-е [1980s]
  10. Единорог [Unicorn]

Для малышей американские пользователи чаще всего искали следующие костюмы:

  1. Банан [Banana]
  2. Далматинец [Dalmatian]
  3. Гринч [Grinch]
  4. Пеннивайз [Pennywise]
  5. Зефирный великан (персонаж из франшизы «Охотники за привидениями») [Stay Puft]
  6. Старбакс [Starbuks]
  7. Concha (мексиканское печенье, популярное в США)
  8. Тыква [Pumpkin]
  9. Олень [Olaf]

Со всеми рейтингами, составленными Google, можно ознакомиться здесь.

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