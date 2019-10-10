Google: самые популярные костюмы для Хэллоуина в 2019 году

В преддверии Хэллоуина Google выяснил , какие костюмы для этого праздника в 2019 году пользователи искали чаще всего.

Проанализировав поисковые запросы в США за сентябрь, компания составила следующий рейтинг костюмов:

Оно [IT] Ведьма [Witch] Человек-паук [Spider-Man] Динозавр [Dinosaur] Наследники (герои американского мюзикла) [Descendants] Клоун [Clown] Fortnite (герои популярной видеоигры) Чаки [Chucky] 1980-е [1980s] Единорог [Unicorn]

Для малышей американские пользователи чаще всего искали следующие костюмы:

Банан [Banana] Далматинец [Dalmatian] Гринч [Grinch] Пеннивайз [Pennywise] Зефирный великан (персонаж из франшизы «Охотники за привидениями») [Stay Puft] Старбакс [Starbuks] Concha (мексиканское печенье, популярное в США) Тыква [Pumpkin] Олень [Olaf]