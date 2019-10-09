Google выяснил, насколько украинцы довольны своим опытом онлайн-покупок

Google поделился результатами глобального исследования взаимодействия потребителей с онлайн-ритейлерами. В частности, компания представила данные по Украине.

Исследование показало, что в Украине уровень удовлетворённости процессом совершения покупок в онлайн-магазинах ниже, чем в среднем в мире. Как отличный или очень хороший свой опыт оценивают 59% украинских потребителей, тогда как в мире средний показатель составляет 69%.

Украинские онлайн-покупатели знают в среднем 12 интернет-магазинов, но приобретают товары только в трёх из них. Примерно такие же результаты были получены во всех странах, где было проведено исследование.

После совершения покупки 35% респондентов больше не покупали товары у этого ритейлера (против 22% по всему миру), а лояльными остались 65% потребителей (средний показатель по всему миру — 78%).

53% украинских потребителей рекомендуют свои любимые интернет-магазины другим. В мире в целом этот показатель составляет 48%, в Польше – 52%, а в Чехии – 44%.

Среди характеристик онлайн-магазинов украинские покупатели выше всего оценивают ассортимент товаров (60%), а также простоту навигации и поиска товаров (55%).

Ниже всего они оценивают простоту возврата товара (только 30% поставили этому пункту оценку «отлично» или «очень хорошо»), а также программы лояльности и наличие бесплатной доставки. Уровнем этих услуг довольны лишь 31% и 34% респондентов соответственно.

Простоту и быстроту обработки оплаты товара позитивно оценили 51% респондентов, а скорость загрузки сайта или приложения интернет-магазина – 58%.

Исследование было проведено в апреле-мае 2019 года компанией KANTAR по заказу Google . Оно охватывает 17 стран, включая Украину. Какие ещё страны изучались, в Google не уточнили.

В онлайн-опросе приняли участие в общей сумме 35 тыс. респондентов – покупателей онлайн-магазинов. Выборка по Украине – 2000 человек.