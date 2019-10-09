Twitter использовал телефонные номера из настроек безопасности для показа рекламы

Twitter заявил, что «ненамеренно» использовал телефонные номера и адреса электронной почты, указанные пользователями для двухфакторной аутентификации, для показа таргетированной рекламы.

При этом в компании отметили, что никакие персональные данные третьим сторонам не передавались, а ошибка, из-за которой это произошло, уже устранена.

С 17 сентября телефонные номера и email-адреса собираются только в целях безопасности, заверили в Twitter.

«Мы не можем точно сказать, сколько людей пострадало от этой ошибки. Мы очень сожалеем, что это произошло, и предпринимаем шаги, чтобы избежать повторения подобной ситуации в будущем», — говорится в заявлении компании.

Напомним, что в сентябре 2018 года Facebook уличили в использовании телефонных номеров для 2FA в рекламных целях.

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