Google News ужесточил процесс отбора издателей

Google Новости ужесточили процесс отбора заявок на участие от новых издателей. Об этом рассказал сотрудник Google Джон Мюллер во время последней видеовстречи для вебмастеров.

«Я знаю, что они сделали процесс приёма заявок чуть более строгим», — сказал он.

По его словам, планка стала выше, что, впрочем, хорошо для такого сервиса, как Google News.

Если же владельцы сайтов не знают, почему их заявку не приняли, то Мюллер посоветовал им спросить об этом на форуме для издателей Google News. Он отметил, что среди участников форума много тех, кто уже сталкивался с такого рода проблемами и может помочь.

Прослушать ответ Мюллера можно, начиная с отметки 5:57 на видео ниже:

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