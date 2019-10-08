Google: ссылки не истекают, но могут становиться менее важными со временем

Согласно Google, у ссылок нет срока действия, но с течением времени они могут становиться менее важными. Об этом рассказал сотрудник поиска Джон Мюллер во время последней видеовстречи для вебмастеров.

По мере того как страницы, которые содержат ссылки, становятся менее релевантными, передаваемые ссылками сигналы также могут уменьшаться.

Вопрос к Мюллеру звучал так: «Истекают ли ссылки через какое-то время? Я имею в виду те сигналы, которые они передают».

Мюлер ответил: «Нет, они не истекают», но добавил, что по мере увеличения глубины расположения страницы в структуре сайте, важность ссылки снижается.

В качестве примера он привёл CNN. Пока статья находится на главной странице, то ссылка, которая содержится в её тексте, является более важной. Но когда эта страница переходит в архив, то ссылка становится всё менее и менее значимой.

Это, в частности, актуально для сайтов СМИ и тех ресурсов, которые часто обновляются.

Прослушать вопрос к Мюллеру и его ответ на него можно, начиная с отметки 49:43 на видео ниже:

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