Instagram тестирует групповые «истории»

Instagram проводит внутреннее тестирование групповых «историй». Новую функцию обнаружила исследовательница Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong) в одной из тестовых сборок приложения.

Instagram is testing Group Story pic.twitter.com/zNKaV19kYA

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 5, 2019

Согласно скриншотам, опубликованным Вонг, при добавлении фотографии в «истории» пользователям будут доступны следующие варианты: опубликовать в общие «истории»; в «истории», которые видят только близкие друзья; или в групповые «истории».

Пользователи также смогут создать новую группу и опубликовать свою «историю» туда.

Напомним, что функция групповых «историй» уже была доступна в Facebook. Однако в сентябре она была отключена — спустя лишь 9 месяцев после запуска. Возможно, в компании решили, что в Instagram она будет более востребована.

Когда эта функция станет доступна пользователям Instagram, на данный момент неизвестно. Также не исключено, что сервис может и вовсе отказаться от запуска, ограничившись внутренним тестированием.



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