В офисе Google обнаружено кладбище проектов

Сотрудница Google Дана Фрид на своей странице в Twitter опубликовала снимок реального «кладбища» проектов Google , который расположился в одном из офисов компании. По информации The Verge, инсталляцию сделали в вестибюле офиса Google в Сиэтле к предстоящему Хэллоуину.

Not sure whether spooky or just sad? pic.#twitter#.com/E8uvavkuQf

— Dana Fried Big Bad Con (@leftoblique) October 2, 2019