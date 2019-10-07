В офисе Google обнаружено кладбище проектов

Сотрудница Google Дана Фрид на своей странице в Twitter опубликовала снимок реального «кладбища» проектов Google , который расположился в одном из офисов компании. По информации The Verge, инсталляцию сделали в вестибюле офиса Google в Сиэтле к предстоящему Хэллоуину.

Not sure whether spooky or just sad? pic.#twitter#.com/E8uvavkuQf — Dana Fried Big Bad Con (@leftoblique) October 2, 2019

Судя по снимку, импровизированное «кладбище» украшают надгробия Google Reader, Picasa, Google Buzz, Orkut, Google Wave и Google+. Этим, впрочем, список закрытых проектов не ограничивается — полный перечень сервисов, которые либо уже прекратили работу, либо вскоре будут закрыты, представлен на сайте Killed by Google .



