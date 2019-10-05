Пограничники США используют Google Translate для решения о въезде. Google считает его ненадежным

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) переводит посты мигрантов в онлайн-сервисах. Сможет ли человек въехать на территорию страны, зависит от точности перевода. Об этом сообщает The Register, ссылаясь на расследование ProPublica. , пишут AIN.UA

Это касается только тех, чьи супруги или родители уже получили статус беженцев в США. В прошлом году около 1700 человек подали на «воссоединение» с семьей — что составляет около 3% от общего числа зарегистрированных мигрантов.

USCIS использует переводчики Google, Microsoft, и Yahoo чтобы анализировать сообщения в социальных сетях. При этом, сама Google сообщает, что переведенный текст может быть неточным. Всем, кто использует переводчик, компания рекомендует добавлять заявление об отказе от ответственности за переведенный текст.

В правительстве США решили, что инструменты онлайн-перевода надежны. Их использование прописано в руководстве для сотрудников иммиграционной службы.

Пограничники США используют Google Translate для решения о въезде. Google считает его ненадежным

Ранее также сообщалось, что решения о въезде принимаются не только на основе информации в социальных сетях.

Мигранты, которым отказывают в приеме, могут запросить пересмотр решения. Как правило, они получают мало подробностей о том, почему был запрещен въезд.

Эксперты, опрошенные ProPublica, раскритиковали использование автоматических переводчиков на границе. В USCIS уверены, что благодаря им процедура проверки стала глубже и надежнее.


Татьяна Грицык, AIN

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