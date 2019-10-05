Google изучил поисковые тренды, связанные с малым бизнесом в США

Google поделился результатами исследования, которое показывает, как пользователи ищут местные компании и услуги в США .

Согласно Google , локальный поиск сейчас переживает пиковый рост. За последние 10 лет количество запросов со словами «местный» и «рядом со мной» выросло в 350 раз.

Поисковый интерес к «семейным магазинам» [mom-and-pop shops] достиг максимального уровня за последние три года. Особенно часто пользователи ищут рестораны, аптеки, кофейни и пиццерии.

Поисковый интерес к «местным магазинам» также побил все рекорды в 2019 году. Пользователи активно искали:

Local coffee shops

Local flower shops

Local print shops

Local tire shops

Интерес к кофейням, в частности, сейчас находится на максимально высоком уровне.

Среди штатов, жители которых наиболее активно искали «local shops» в 2019 году, значатся:

Западная Вирджиния;

Нью-Гэмпшир

Пенсильвания

Род-Айленд

Южная Каролина

Чтобы поддержать этот рост, благотворительный фонд Google .org выделит $10 млн на развитие малого бизнеса через инвестиции и обучение.