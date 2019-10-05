Google изучил поисковые тренды, связанные с малым бизнесом в США

Google поделился результатами исследования, которое показывает, как пользователи ищут местные компании и услуги в США.

Согласно Google, локальный поиск сейчас переживает пиковый рост. За последние 10 лет количество запросов со словами «местный» и «рядом со мной» выросло в 350 раз.

Поисковый интерес к «семейным магазинам» [mom-and-pop shops] достиг максимального уровня за последние три года. Особенно часто пользователи ищут рестораны, аптеки, кофейни и пиццерии.

Поисковый интерес к «местным магазинам» также побил все рекорды в 2019 году. Пользователи активно искали:

  • Local coffee shops
  • Local flower shops
  • Local print shops
  • Local tire shops

Интерес к кофейням, в частности, сейчас находится на максимально высоком уровне.

Среди штатов, жители которых наиболее активно искали «local shops» в 2019 году, значатся:

  • Западная Вирджиния;
  • Нью-Гэмпшир
  • Пенсильвания
  • Род-Айленд
  • Южная Каролина

Чтобы поддержать этот рост, благотворительный фонд Google.org выделит $10 млн на развитие малого бизнеса через инвестиции и обучение.

Напомним, что ранее Google представил новый сайт Google for Small Business, который призван помочь предпринимателям начать работу с продуктами компании. По времени запуск совпал с международным Днём малого бизнеса, который отмечается 27 июня.

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