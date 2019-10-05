Google изучил поисковые тренды, связанные с малым бизнесом в США
Google
Согласно Google, локальный поиск сейчас переживает пиковый рост. За последние 10 лет количество запросов со словами «местный» и «рядом со мной» выросло в 350 раз.
Поисковый интерес к «семейным магазинам» [mom-and-pop shops] достиг максимального уровня за последние три года. Особенно часто пользователи ищут рестораны, аптеки, кофейни и пиццерии.
Поисковый интерес к «местным магазинам» также побил все рекорды в 2019 году. Пользователи активно искали:
- Local coffee shops
- Local flower shops
- Local print shops
- Local tire shops
Интерес к кофейням, в частности, сейчас находится на максимально высоком уровне.
Среди штатов, жители которых наиболее активно искали «local shops» в 2019 году, значатся:
- Западная Вирджиния;
- Нью-Гэмпшир
- Пенсильвания
- Род-Айленд
- Южная Каролина
Чтобы поддержать этот рост, благотворительный фонд Google.org выделит $10 млн на развитие малого бизнеса через инвестиции и обучение.
Напомним, что ранее Google представил новый сайт
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