Instagram представил приложение для близких друзей Threads

Instagram представил новое отдельное приложение Threads, предназначенное для общения с близкими друзьями.

В Threads пользователи могут делиться сообщениями, фото, видео, «историями» и другим контентом с теми людьми, которые являются их близкими друзьями в Instagram. Если этот список пока не настроен, его можно будет сделать прямо из Threads после установки приложения.

Экраном по умолчанию, который запускается при открытии приложения, является камера – чтобы пользователи могли снимать фото и видео и сразу делиться ими с друзьями. Отправить снимок можно будет в два касания: выбрать фото друга и с помощью свайпа отправить.

В приложении также реализованы статусы, чтобы пользователи могли указать, чем они в данный момент занимаются и открыты ли к общению. Подходящий статус можно выбрать из рекомендуемых, создать свой собственный или же активировать автостатус. При этом видеть его будут только близкие друзья.

Сообщения от этих людей будут появляться как в Threads, так и в Instagram Direct.

Приложение запускается по всему миру и доступно для iOS и Android.

О том, что Facebook разрабатывает новый мессенджер Threads для Instagram, стало известно в августе.

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