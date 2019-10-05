Instagram представил приложение для близких друзей Threads
Instagram
В Threads пользователи могут делиться сообщениями, фото, видео, «историями» и другим контентом с теми людьми, которые являются их
Экраном по умолчанию, который запускается при открытии приложения, является камера – чтобы пользователи могли снимать фото и видео и сразу делиться ими с друзьями. Отправить снимок можно будет в два касания: выбрать фото друга и с помощью свайпа отправить.
В приложении также реализованы статусы, чтобы пользователи могли указать, чем они в данный момент занимаются и открыты ли к общению. Подходящий статус можно выбрать из рекомендуемых, создать свой собственный или же активировать автостатус. При этом видеть его будут только близкие друзья.
Сообщения от этих людей будут появляться как в Threads, так и в Instagram Direct.
Приложение запускается по всему миру и доступно для
О том, что Facebook разрабатывает новый мессенджер Threads для Instagram, стало известно в августе.
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