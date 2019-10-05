Google позволил добавлять в фиды с отзывами фото товаров, сделанные покупателями
Google
Изображения должны отвечать определённым правилам, а также требованиям к оформлению. Подробнее об этом можно прочитать в
С разметкой для фотографий, сделанных покупателями, можно ознакомиться по
На данный момент показ фото товаров в отзывах запущен только на мобильных устройствах в США. В ближайшие месяцы Google также планирует расширить эту функциональность на большее количество своих ресурсов и другие страны.
Отметим, что фиды с отзывами могут загружать те продавцы, которые зарегистрированы в программе «Рейтинги товаров». Чтобы подать заявку на участие, нужно заполнить форму по
Более подробная информация о программе
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