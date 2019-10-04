Instagram позволил отправлять недоброжелателей в "теневой бан"

Instagram запустил новую функцию, позволяющую отправлять недоброжелателей в «теневой бан».

Теперь пользователи могут «незаметно» скрывать комментарии от таких людей. Для этого нужно открыть контекстное меню (свайп влево по комментарию) и выбрать пункт «Ограничить». Это также можно сделать в профиле обидчика.

После активации данной опции комментарии «ограниченного» пользователя будут видны только ему. Для остальных, включая владельца аккаунта, они будут скрыты.

Личные сообщения от таких пользователей будут видны в запросах на переписку. При желании их можно будет прочитать, при этом отправитель не увидит, что сообщение было просмотрено.

Напомним, о том, что Instagram позволит скрывать комментарии от недоброжелателей, стало известно в июле.

В том же месяце сервис запустил новую функцию, которая использует ИИ для пометки оскорбительных комментариев.

Система автоматически определяет такие комментарии ещё на стадии написания и предлагает авторам отменить их, чтобы не обидеть других. При тестировании нововведения некоторые пользователи соглашались это сделать.