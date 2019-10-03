ФБР запустило в Facebook рекламу для роSSийских шпионов, - CNN

В них на русском языке призывают помогать американским спецслужбам.

?ФБР запустило в Facebook рекламу для роSSийских шпионов, - CNN
Штаб-квартира ФБР

Федеральное бюро расследований США опубликовало в Facebook рекламные сообщения на русском языке, призывающие помогать американским спецслужбам.

Об этом сообщает телеканал CNN, который обнаружил три подобных объявления.

На одном объявлении изображена выпускница вуза с родителями. Под фото надпись: "Ради вашего будушего ради будушего, вашй семъи!" (с ошибками). На другом фото - шахматная доска и надпись: "Не пора ли вам сделать свой ход?". На третьем - мужчина, идущий под зонтом по мосту, и надпись: "Время наводить Мосты".

Фото: edition.cnn.com

Фото: edition.cnn.com

Фото: edition.cnn.com

Все объявления ведут на страницу с контактами вашингтонского офиса ФБР. Там есть обращение на английском и русском языках. "ФБР получает наиболее эффективные разведывательные данные для борьбы с угрозами из информации полученной от общественности. Если у Вас есть информация которая поможет ФБР выполнить свою задачу, пожалуйста, посетите наш офис лично", - говорится в сообщении.

По данным источника CNN, эти объявления появились в соцсети еще летом.

Напомним, ранее сообщалось, что роSSийские агенты с 2010 года пытались сломать систему связи ФБР, чтобы помешать бюро в отслеживания роSSийских шпионов в Соединенных Штатах.

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