Google Ads напомнил о переходе на равномерный показ объявлений с 7 октября

Google Ads напомнил, что в этом месяце поисковые и торговые кампании, а также кампании с общим бюджетом, использующие ускоренную доставку рекламы, будут переведены на равномерный показ объявлений. Сервис также опубликовал обновлённый список кодов ошибок, которые после этого изменения будут возвращать API и скрипты.

Перевод кампаний на равномерный показ будет начат 7 октября, а завершён – 14 октября. Начиная с этой даты, ускоренная доставка больше не будет общедоступна для объявлений Google Ads, в том числе через API AdWords, API Google Ads и скрипты.

Отметим, что изначально этот переход планировалось произвести в сентябре, однако затем в Google Ads решили отложить это изменение на более поздний срок.



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