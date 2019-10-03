Google Ads напомнил о переходе на равномерный показ объявлений с 7 октября

Google Ads напомнил , что в этом месяце поисковые и торговые кампании, а также кампании с общим бюджетом, использующие ускоренную доставку рекламы, будут переведены на равномерный показ объявлений. Сервис также опубликовал обновлённый список кодов ошибок , которые после этого изменения будут возвращать API и скрипты.

Перевод кампаний на равномерный показ будет начат 7 октября, а завершён – 14 октября. Начиная с этой даты, ускоренная доставка больше не будет общедоступна для объявлений Google Ads, в том числе через API AdWords, API Google Ads и скрипты.