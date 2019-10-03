2019-10-03
Google Ads напомнил о переходе на равномерный показ объявлений с 7 октября
Google Ads
Перевод кампаний на равномерный показ будет начат 7 октября, а завершён – 14 октября. Начиная с этой даты, ускоренная доставка больше не будет общедоступна для объявлений Google Ads, в том числе через API AdWords, API Google Ads и скрипты.
Отметим, что изначально этот переход планировалось произвести в сентябре, однако затем в Google Ads решили отложить это изменение на более поздний срок.
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