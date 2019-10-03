Google обновит агента пользователя Googlebot в декабре

Google сообщил , что обновит агента пользователя Googlebot, чтобы он отображал отображал актуальную версию браузера Chrome , в декабре.

? Hear, hear! ?We have news on the user agent string update in Googlebot ?Read the details at https://t.co/IlNiNFANEA ? Mark your calendars for December — Google Webmasters (@googlewmc) October 2, 2019

После того, как в мае Google запустил новую версию Googlebot, краулер теперь всегда работает на базе последней версии Chrome , однако user-agent пока не отображает это изменение (в нём упоминается Chrome 41).

Текущие агенты пользователя Googlebot выглядят так:

Мобильные устройства:

Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.#google#.com/bot.html)

Десктопы:

Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.#google#.com/bot.html)

или

Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.#google#.com/bot.html) Safari/537.36

В декабре агенты пользователя Googlebot начнут показывать ту версию Chrome , которую использует краулер. Номер версии будет обновляться на регулярной основе.

Мобильные устройства:

Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/W.X.Y.Z Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.#google#.com/bot.html)

Десктопы:

Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.#google#.com/bot.html)

или

Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.#google#.com/bot.html) Chrome/W.X.Y.Z Safari/537.36

Как это изменение повлияет на сайты

Проведённое Google тестирование показало, что большинство сайтов это обновление не затронет. Сайты, которые следуют рекомендациям поисковика по использованию feature detection и progressive enhancement вместо анализа user-agent, должны продолжать работать без каких-либо изменений.

Если же сайт ищет конкретного агента пользователя, то он может пострадать от предстоящего обновления. В данном случае Google рекомендует использовать feature detection вместо парсинга user-agent. Если это невозможно, и есть необходимость определять Googlebot через агента пользователя, то в user-agent нужно искать «Googlebot».