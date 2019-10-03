Google обновит агента пользователя Googlebot в декабре

После того, как в мае Google запустил новую версию Googlebot, краулер теперь всегда работает на базе последней версии Chrome, однако user-agent пока не отображает это изменение (в нём упоминается Chrome 41).
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.#google#.com/bot.html) Chrome/W.X.Y.Z Safari/537.36
Как это изменение повлияет на сайты
Проведённое Google тестирование показало, что большинство сайтов это обновление не затронет. Сайты, которые следуют рекомендациям поисковика по использованию feature detection и progressive enhancement вместо анализа user-agent, должны продолжать работать без каких-либо изменений.
Если же сайт ищет конкретного агента пользователя, то он может пострадать от предстоящего обновления. В данном случае Google рекомендует использовать feature detection вместо парсинга user-agent. Если это невозможно, и есть необходимость определять Googlebot через агента пользователя, то в user-agent нужно искать «Googlebot».
Чтобы проверить, затронет ли это изменение конкретный сайт, нужно попробовать загрузить страницу в браузере, используя нового агента пользователя. Инструкции о том, как переопределить user-agent в Chrome, доступны на сайте Google Developers.