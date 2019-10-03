Google: HTML-карта сайта не нужна с точки зрения SEO

Сотрудник Google Джон Мюллер выразил в Reddit своё согласие с мнением о том, что HTML-карты больше не нужны сайтам.

«Я согласен. Когда речь идёт о SEO… для небольших сайтов, то ваш сайт должен быть в любом случае доступен для сканирования (а если вы используете популярную CMS, то почти всегда всё будет хорошо). Для крупных сайтов они также не будут полезны (используйте файлы Sitemap, обычные перекрёстные ссылки, проверяйте с помощью краулера по своему выбору)».

Что касается пользователей, то здесь HTML-карты могут быть по-прежнему полезны, но не всегда:

«Я думаю, это хороший сигнал того, что на сайте плохая навигация и внутренний поиск, если пользователи обращаются к HTML-карте».

Напомним, что в 2016 году Джон Мюллер рассказал, в каких случаях нужна HTML-карта сайта.