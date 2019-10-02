Facebook позволил добавлять в Stories Ads кнопку для отправки сообщения

Facebook позволил рекламодателям использовать Stories Ads для того, чтобы побудить пользователей начать диалог с компанией.

Для этого они смогут добавлять в «истории» кнопку «Send message» («Отправить сообщение»). Новый CTA-элемент будет отображаться в рекламных «историях» в Facebook, Instagram и Messenger.

Чтобы отправить сообщение компании, пользователю достаточно будет нажать на соответствующую кнопку в «истории». При этом ему не нужно будет переходить в другое приложение. За счёт интеграции общение будет происходить в Messenger.

По мнению экспертов, новая интеграция пригодится тем компаниям, которые имеют более длительные циклы конверсии.

Согласно Facebook, на сегодняшний день в Messenger представлены около 40 млн различных бизнесов, а аудитория сервиса превышает 1,3 млрд человек.

Новая функция будет доступна тем компаниям, которые настроили шаблоны для Messenger в своём аккаунте Facebook Ads.

Напомним, что Facebook запустил рекламу в Stories в сентябре 2018 года.

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