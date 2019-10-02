2019-10-02
В Twitter для iOS появился поиск по личным сообщениям
Сервис микроблогов Twitter запустил поиск по личным сообщениям, тестирование которого было начато в августе, в своём приложении для iOS.
DM search is rolling out to everyone on iOS today.— Nick Pacilio (@NickPacilio)
pic.twitter.com/nxbX19xjw7 October 1, 2019
Для того, чтобы найти нужное сообщение, нужно ввести в строку поиска соответствующую ключевую фразу.
Ключевые слова будут применяться к именам пользователей, названиям компаний, а также содержанию сообщений.
Когда эта функция появится на Android, в Twitter не уточнили.
Напомним, что на днях Twitter также запустил новый фильтр для нежелательных личных сообщений. Он будет направлять в отдельную папку спам и запросы оскорбительного содержания.
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