В Twitter для iOS появился поиск по личным сообщениям

Сервис микроблогов Twitter запустил поиск по личным сообщениям, тестирование которого было начато в августе, в своём приложении для iOS.

DM search is rolling out to everyone on iOS today. pic.twitter.com/nxbX19xjw7

— Nick Pacilio (@NickPacilio) October 1, 2019

Для того, чтобы найти нужное сообщение, нужно ввести в строку поиска соответствующую ключевую фразу.

Ключевые слова будут применяться к именам пользователей, названиям компаний, а также содержанию сообщений.

Когда эта функция появится на Android, в Twitter не уточнили.

Напомним, что на днях Twitter также запустил новый фильтр для нежелательных личных сообщений. Он будет направлять в отдельную папку спам и запросы оскорбительного содержания.

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