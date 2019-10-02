В Twitter для iOS появился поиск по личным сообщениям

Сервис микроблогов Twitter запустил поиск по личным сообщениям, тестирование которого было начато в августе, в своём приложении для iOS .

DM search is rolling out to everyone on iOS today. pic.twitter.com/nxbX19xjw7 — Nick Pacilio (@NickPacilio) October 1, 2019

Для того, чтобы найти нужное сообщение, нужно ввести в строку поиска соответствующую ключевую фразу.

Ключевые слова будут применяться к именам пользователей, названиям компаний, а также содержанию сообщений.

Когда эта функция появится на Android, в Twitter не уточнили.