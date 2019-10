Google тестирует цветные точки в сниппетах для объяснения результатов поиска

Google тестирует показ четырёх цветных точек – синей, красной, жёлтой и зелёной — в поисковых сниппетах. Новый элемент призван помочь пользователям понять различные поисковые функции.

При нажатии на эти точки Google выводит окно «About this result», а также ссылку «Learn how the search works».

Новую опцию заметил SEO-консультант Валентин Плетцер (Valentin Pletzer). Он поделился скриншотами в Twitter .

Тестирование проводится в ограниченном масштабе.