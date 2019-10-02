Google тестирует цветные точки в сниппетах для объяснения результатов поиска

Google тестирует показ четырёх цветных точек – синей, красной, жёлтой и зелёной — в поисковых сниппетах. Новый элемент призван помочь пользователям понять различные поисковые функции.

При нажатии на эти точки Google выводит окно «About this result», а также ссылку «Learn how the search works».

Новую опцию заметил SEO-консультант Валентин Плетцер (Valentin Pletzer). Он поделился скриншотами в Twitter.

Тестирование проводится в ограниченном масштабе.

Напомним, что в настоящее время Google также экспериментирует с новым дизайном SERP для песен и игр. В этой версии интерфейса слева от результатов поиска отображаются дополнительные фильтры, а справа – список с похожими запросами.

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