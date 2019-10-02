2019-10-02
Google тестирует цветные точки в сниппетах для объяснения результатов поиска
Google тестирует показ четырёх цветных точек – синей, красной, жёлтой и зелёной — в поисковых сниппетах. Новый элемент призван помочь пользователям понять различные поисковые функции.
При нажатии на эти точки Google выводит окно «About this result», а также ссылку «Learn how the search works».
Новую опцию заметил SEO-консультант Валентин Плетцер (Valentin Pletzer). Он
Тестирование проводится в ограниченном масштабе.
Напомним, что в настоящее время Google также экспериментирует с новым дизайном SERP для песен и игр. В этой версии интерфейса слева от результатов поиска отображаются дополнительные фильтры, а справа – список с похожими запросами.
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