Google расследует резкое увеличение числа показов по запросу [loans]
Сотрудник Google Джон Мюллер
Примечательно, что Google Тренды
Вопрос на эту тему был задан одним из SEO-специалистов во время последней видеовстречи Google для вебмастеров. По его словам, ранее объём поиска по запросу [loans] составлял в среднем 7-8 тысяч в день, а теперь он поднялся до 4 млн в день. Этот скачок произошёл в 20-х числах сентября, но объём поиска сохраняется примерно на том же уровне до сих пор.
Причём эта ситуация наблюдается не только в США, но и в других странах мира, где пользователи вряд ли ищут информацию по англоязычному запросу [loans].
В ответ Мюллер сказал:
«Я думаю, команда [поиска] разбирается с этим. Я не знаю, какое решение здесь может быть. Сможем ли мы пересчитать данные в Search Console и всё остальное. Но я знаю, что они изучают эту ситуацию».
Прослушать вопрос к Мюллеру и его ответ на него можно, начиная с отметки 14:38 на видеозаписи ниже:
По каким ещё запросам наблюдается такая ситуация, пока неизвестно.
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