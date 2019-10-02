Google расследует резкое увеличение числа показов по запросу [loans]

Сотрудник Google Джон Мюллер заявил , что команда поиска расследует резкое увеличение числа показов по отдельным запросам в Search Console. В частности, такая ситуация наблюдается по запросу [loans].

Примечательно, что Google Тренды также показывают увеличение объёмов поиска по этому запросу, так что это может быть какой-то сбой на стороне Google или же следствие манипуляций поиском со стороны неизвестных лиц.

Соединённые Штаты

Вопрос на эту тему был задан одним из SEO-специалистов во время последней видеовстречи Google для вебмастеров. По его словам, ранее объём поиска по запросу [loans] составлял в среднем 7-8 тысяч в день, а теперь он поднялся до 4 млн в день. Этот скачок произошёл в 20-х числах сентября, но объём поиска сохраняется примерно на том же уровне до сих пор.

Причём эта ситуация наблюдается не только в США , но и в других странах мира, где пользователи вряд ли ищут информацию по англоязычному запросу [loans].

По всему миру

В ответ Мюллер сказал:

«Я думаю, команда [поиска] разбирается с этим. Я не знаю, какое решение здесь может быть. Сможем ли мы пересчитать данные в Search Console и всё остальное. Но я знаю, что они изучают эту ситуацию».

Прослушать вопрос к Мюллеру и его ответ на него можно, начиная с отметки 14:38 на видеозаписи ниже:

По каким ещё запросам наблюдается такая ситуация, пока неизвестно.