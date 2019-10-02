Google расследует резкое увеличение числа показов по запросу [loans]

Сотрудник Google Джон Мюллер заявил, что команда поиска расследует резкое увеличение числа показов по отдельным запросам в Search Console. В частности, такая ситуация наблюдается по запросу [loans].

Примечательно, что Google Тренды также показывают увеличение объёмов поиска по этому запросу, так что это может быть какой-то сбой на стороне Google или же следствие манипуляций поиском со стороны неизвестных лиц.

Соединённые Штаты

Вопрос на эту тему был задан одним из SEO-специалистов во время последней видеовстречи Google для вебмастеров. По его словам, ранее объём поиска по запросу [loans] составлял в среднем 7-8 тысяч в день, а теперь он поднялся до 4 млн в день. Этот скачок произошёл в 20-х числах сентября, но объём поиска сохраняется примерно на том же уровне до сих пор.

Причём эта ситуация наблюдается не только в США, но и в других странах мира, где пользователи вряд ли ищут информацию по англоязычному запросу [loans].

По всему миру

В ответ Мюллер сказал:

«Я думаю, команда [поиска] разбирается с этим. Я не знаю, какое решение здесь может быть. Сможем ли мы пересчитать данные в Search Console и всё остальное. Но я знаю, что они изучают эту ситуацию».

Прослушать вопрос к Мюллеру и его ответ на него можно, начиная с отметки 14:38 на видеозаписи ниже:

По каким ещё запросам наблюдается такая ситуация, пока неизвестно.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Мессенджер Kik закрывается. Компания сфокусируется на криптовалюте
Google позволил вебмастерам настраивать поисковые сниппетыGoogle позволил вебмастерам настраивать поисковые сниппеты
Google может начать игнорировать атрибут rel=nofollow, используемый по умолчаниюGoogle может начать игнорировать атрибут rel=nofollow, используемый по умолчанию
Google исполнился 21 годGoogle исполнился 21 год
Facebook подтвердил, что работает над скрытием количества лайков под постамиFacebook подтвердил, что работает над скрытием количества лайков под постами
Блок рекламы


Похожие новости
Google тестирует цветные точки в сниппетах для объяснения результатов поискаGoogle тестирует цветные точки в сниппетах для объяснения результатов поиска
Google начал тестировать технологию Duplex в ChromeGoogle начал тестировать технологию Duplex в Chrome
В Редакторе отчётов Google Ads стала доступна кросс-аккаунт аналитикаВ Редакторе отчётов Google Ads стала доступна кросс-аккаунт аналитика
Google: заголовки H1 полезны, но не критичныGoogle: заголовки H1 полезны, но не критичны
Google тестирует новый дизайн SERP с фильтрами на боковых панеляхGoogle тестирует новый дизайн SERP с фильтрами на боковых панелях
4 вещи, которые нужно знать о Posts on Google в блоках локальной выдачи4 вещи, которые нужно знать о Posts on Google в блоках локальной выдачи
В Google продолжает снижаться доля расширенных результатов с отзывамиВ Google продолжает снижаться доля расширенных результатов с отзывами
Google Мой бизнес отключает возможность обмена SMS-сообщениями с клиентамиGoogle Мой бизнес отключает возможность обмена SMS-сообщениями с клиентами
Google не считает хотлинки внешними ссылкамиGoogle не считает хотлинки внешними ссылками
Google исполнился 21 годGoogle исполнился 21 год
Последние новости
Подгружаем последние новости