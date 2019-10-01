4 вещи, которые нужно знать о Posts on Google в блоках локальной выдачи

Известный западный эксперт по локальному SEO Джой Хоукинс (Joy Hawkins) поделилась своими наблюдениями по Posts on Google – записям, сделанным через сервис Мой бизнес – в блоках локальной выдачи.  

Согласно обсуждению на форуме Local Search, Google начал показывать фрагменты этих записей в блоках локальной выдачи в начале 2019 года. При этом поисковикначал тестировать новое место размещения ещё в августе 2018 года. Ранее эти посты отображались только на панели выдачи Сети знаний.

В последнее время таких записей в блоках локальной выдачи становится всё больше, и Джой удалось разобраться, как они функционируют. Ниже всё, что известно на данный момент.

1. Google подтягивает контент из тех записей, которым больше 7 дней. Поэтому, если записи уже не отображаются на панели выдачи Сети знаний (ввиду устаревания), их фрагменты всё ещё могут показываться в блоке локальной выдачи.

На скриншоте показано, что запись, которая была выделена в блоке локальной выдачи, опубликована более месяца назад

2. Публикация отдельных записей для каждой темы выглядит намного лучше, чем длинный пост с перечислением всех услуг, предоставляемых компанией.

3. Фрагменты записей в блоках локальной выдачи обновляются в режиме реального времени. Например, однажды запись появилась в этом блоке спустя 5 минут после публикации.

4. Google может выделять в блоке локальной выдачи разные типы постов. Это могут быть записи о событиях (для одного из клиентов Хоукинс такая запись была сделана, чтобы пост продержался дольше 7 дней). Также могут выделяться и обычные сообщения с какими-либо новостями от компании.

В целом на данный момент Джой Хоукинс и её команде не удалось найти доказательств того, что контент, используемый в таких записях, имеет какое-либо влияние на SEO. При этом добавление в них тех ключевых слов, по которым компания уже ранжируется, помогает повысить CTR.

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