4 вещи, которые нужно знать о Posts on Google в блоках локальной выдачи
Известный западный эксперт по локальному SEO Джой Хоукинс (Joy Hawkins)
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В последнее время таких записей в блоках локальной выдачи становится всё больше, и Джой удалось разобраться, как они функционируют. Ниже всё, что известно на данный момент.
1. Google подтягивает контент из тех записей, которым больше 7 дней. Поэтому, если записи уже не отображаются на панели выдачи Сети знаний (ввиду устаревания), их фрагменты всё ещё могут показываться в блоке локальной выдачи.
2. Публикация отдельных записей для каждой темы выглядит намного лучше, чем длинный пост с перечислением всех услуг, предоставляемых компанией.
3. Фрагменты записей в блоках локальной выдачи обновляются в режиме реального времени. Например, однажды запись появилась в этом блоке спустя 5 минут после публикации.
4. Google может выделять в блоке локальной выдачи разные типы постов. Это могут быть записи о событиях (для одного из клиентов Хоукинс такая запись была сделана, чтобы пост продержался дольше 7 дней). Также могут выделяться и обычные сообщения с какими-либо новостями от компании.
В целом на данный момент Джой Хоукинс и её команде не удалось найти доказательств того, что контент, используемый в таких записях, имеет какое-либо влияние на SEO. При этом добавление в них тех ключевых слов, по которым компания уже ранжируется, помогает повысить CTR.
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Internet и сети
01.10.2019 04:38