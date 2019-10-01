Google Мой бизнес отключает возможность обмена SMS-сообщениями с клиентами

В июле 2017 года Google Мой бизнес позволил компаниям отвечать на сообщения клиентов через SMS. Однако 15 ноября эта возможность будет отключена, а управлять сообщениями можно будет только через мобильное приложение GMB. Об этом рассказала известный западный SEO-эксперт Джой Хоукинс на форуме Local Search Forums .

Согласно Хоукинс, Google отключил возможность настройки обмена сообщениями через SMS довольно давно, однако те компании, которые уже настроили эту функцию, могли и дальше ею пользоваться.

Теперь же GMB полностью отключает эту функциональность.

«С 15 ноября обмен сообщениями переместится в бесплатное приложение Google My Business. Это означает, что вы больше не будете получать SMS от клиентов», — говорится в письме от GMB, на которое ссылается Хоукинс.

Напомним, что Google Мой бизнес начал тестировать возможность обмена SMS-сообщениями в ноябре 2016 года.