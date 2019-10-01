Google Мой бизнес отключает возможность обмена SMS-сообщениями с клиентами
В июле 2017 года Google Мой бизнес позволил компаниям отвечать на сообщения клиентов через SMS. Однако 15 ноября эта возможность будет отключена, а управлять сообщениями можно будет только через мобильное приложение GMB. Об этом рассказала известный западный SEO-эксперт Джой Хоукинс на форуме
Согласно Хоукинс, Google отключил возможность настройки обмена сообщениями через SMS довольно давно, однако те компании, которые уже настроили эту функцию, могли и дальше ею пользоваться.
Теперь же GMB полностью отключает эту функциональность.
«С 15 ноября обмен сообщениями переместится в бесплатное приложение Google My Business. Это означает, что вы больше не будете получать SMS от клиентов», — говорится в письме от GMB, на которое ссылается Хоукинс.
Напомним, что Google Мой бизнес начал тестировать возможность обмена SMS-сообщениями в ноябре 2016 года.
Добавим также, что в ноябре 2018 года Google представил переработанную версию мобильного приложения GMB, в которой основной упор сделан на взаимодействие компаний с клиентами.
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27.09.2019 12:12