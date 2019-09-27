На днях сотрудник Google Джон Мюллер ответил в Twitter на вопрос касательно хотлинкинга. В частности, нужно ли отклонять такие ссылки.

По его словам, нужды в этом нет, поскольку Google не считает хотлинки внешними ссылками и не учитывает их в ранжировании.

Just to be really clear, there's no need to disavow if a site embeds images from your site. We don't see those as links to a site. (Sometimes people embed images AND link to your site, in that case, links are links, do whether or not you disavow … it depends) — ? John ? (@JohnMu) September 26, 2019

Хотлинкинг – это встраивание на сайт изображений с чужого сервера с указанием исходного URL в качестве источника. Этот приём используется недобросовестными вебмастерами, которые таким образом заставляют браузер посетителя загружать картинки с чужого сервера. Тем самым расходуются чужие ресурсы и трафик.

Напомним, ранее Джон Мюллер рассказал, как запретить индексацию тестовой версии сайта, и какие последствия для SEO влечёт за собой перенос ресурса на другой сервер.