Google уберёт превью для новостей во Франции, чтобы не платить СМИ

Google объявил, что не будет платить издателям во Франции за фрагменты их материалов в результатах поиска, а вместо этого уберёт превью для новостных публикаций в выдаче.

Под превью Google подразумевает фрагмент текста (сниппет) или изображение. Получается, что останутся только заголовки.

Это решение связано с новыми правилами, основанными на спорном европейском законе об авторском праве в цифровую эпоху, которые вступят в силу во Франции в следующем месяце.

«Мы больше не будет показывать обзор контента для европейских СМИ во Франции, пока издатель не даст нам на это разрешение», — заявил Google в своём блоге.

Компания также добавила, что уже открыла доступ к новым настройкам, которые позволяют издателям указать, какой объём контента может отображаться в качестве превью в результатах поиска.

Напомним, что в 2014 году сервис Google News полностью прекратил свою работу в Испании после принятия похожего закона. А в феврале Google показал, как может выглядеть поисковая выдача в ЕС после реформы авторского права:

Наверное, что-то похожее скоро будем реализовано во Франции.

Отметим также, что Франция активно поддерживала принятие директивы об авторском праве в ЕС и стала первой страной региона, внедрившей новые правила. Местные издатели считают, что Google получает прибыль за их счёт, показывая фрагменты их контента в результатах поиска.

При этом в Google утверждают, что сниппеты скорее помогают, чем вредят издателям. А ежемесячно только в Европе поисковая система направляет на новостные сайты 8 млрд пользователей.

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