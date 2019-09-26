Суд ЕС занял сторону Google в споре против глобализации "права на забвение"

Суд Европейского союза поддержал Google в споре с французскими властями, требующими глобального применения «права на забвение». Для поисковика это стало большой победой.

Согласно решению суда, «право на забвение» и соответствующие запросы на удаление информации из поискового индекса не должны применяться в глобальном масштабе, а органы по защите информации в Европе не имеют права регулировать или контролировать то, что видят или не видят в результатах поиска Google жители других регионов.

Решение Суда ЕС , который является высшей судебной инстанцией Евросоюза , французский регулятор (CNIL) оспорить не сможет.

Напомним, что Европейский суд подтвердил право пользователей быть забытыми поисковыми системами в 2014 году.

В марте 2016 года Google начал удалять ссылки согласно «праву на забвение» из поисковой выдачи Google .com. Но это изменение коснулось лишь европейцев – жителей той страны, где был подан запрос. При этом французские власти настаивали на том, чтобы это право распространялось на весь поисковый индекс Google .com – по всему миру.

О том, что Европейский суд рассмотрит дело о применении «права на забвение» в мировом масштабе, стало известно в июле 2017 года. Первое заседание состоялось в сентябре 2018-го. В январе советник и генеральный адвокат Европейского суда справедливости Мацей Шпунар (Maciej Szpunar) поддержал Google в этом споре.



