Суд ЕС занял сторону Google в споре против глобализации "права на забвение"

Суд Европейского союза поддержал Google в споре с французскими властями, требующими глобального применения «права на забвение». Для поисковика это стало большой победой.

Согласно решению суда, «право на забвение» и соответствующие запросы на удаление информации из поискового индекса не должны применяться в глобальном масштабе, а органы по защите информации в Европе не имеют права регулировать или контролировать то, что видят или не видят в результатах поиска Google жители других регионов.

Решение Суда ЕС, который является высшей судебной инстанцией Евросоюза, французский регулятор (CNIL) оспорить не сможет.

Напомним, что Европейский суд подтвердил право пользователей быть забытыми поисковыми системами в 2014 году.

В марте 2016 года Google начал удалять ссылки согласно «праву на забвение» из поисковой выдачи Google.com. Но это изменение коснулось лишь европейцев – жителей той страны, где был подан запрос. При этом французские власти настаивали на том, чтобы это право распространялось на весь поисковый индекс Google.com – по всему миру.

О том, что Европейский суд рассмотрит дело о применении «права на забвение» в мировом масштабе, стало известно в июле 2017 года. Первое заседание состоялось в сентябре 2018-го. В январе советник и генеральный адвокат Европейского суда справедливости Мацей Шпунар (Maciej Szpunar) поддержал Google в этом споре.

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