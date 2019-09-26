Google Ads добавил новые функции на страницу "Рекомендации"

Google Ads обновил функционал рекомендаций , помогающих повысить показатель оптимизации и эффективность рекламных кампаний. Среди нововведений – улучшенные рекомендации по ключевым словам, новый режим просмотра и возможность выполнения массовых действий.

Улучшенные рекомендации по ключевым словам

Google повысил релевантность и качество рекомендаций по ключевым словам. Теперь они будут будут предлагаться, только если возможно получение дополнительного трафика от новых ключевых слов. Кроме того, теперь эти рекомендации будут содержать модификаторы широкого соответствия.

Просмотр рекомендаций в режиме таблицы

Чтобы облегчить восприятие рекомендаций, Google Ads добавил для них возможность просмотра в режиме таблицы. Пользователи сервиса теперь могут переключаться между режимом карточек и табличным режимом в правом верхнем углу страницы «Рекомендации».

В табличном режиме можно:

Просматривать и сортировать рекомендации по самым крупным возможностям оптимизации;

Видеть, как изменится показатель оптимизации, если будет применена рекомендация;

Видеть разбивку показателей оптимизации и рекомендаций по кампаниям;

Загрузить таблицу в Excel.

Массовые действия для управляющих аккаунтов

Владельцы управляющих аккаунтов теперь смогут применять или отклонять все рекомендации сразу, а не по отдельности, – в один клик.