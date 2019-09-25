Google позволил вебмастерам настраивать поисковые сниппеты
По умолчанию Google формирует поисковые сниппеты, исходя из запросов пользователей и тех устройств, которые они используют. При этом исторически владельцы сайтов практически не могли влиять на внешний вид сниппета. Они могли лишь запретить показ текстового сниппета для страницы с помощью директивы “nosnippet”.
Теперь Google представил несколько методов, позволяющих настраивать превью веб-страниц в результатах поиска. В их числе – ряд директив для метатега robots, а также совершенно новый HTML-атрибут «data-nosnippet».Настройка поисковых сниппетов с помощью метатега robots
Контент, показываемый в поисковом сниппете, теперь можно настраивать с помощью следующих директив в метатеге robots:
- “nosnippet” – запрещает показывать фрагмент текста веб-страницы в результатах поиска. Этот метод уже был доступен ранее.
- “max-snippet:[число]” — позволяет указать максимальную длину текста (в знаках) в сниппете страницы.
- “max-video-preview:[число]” — позволяет указать максимальную продолжительность (в секундах) для превью видео.
- “max-image-preview:[значение]” – определяет максимальный размер миниатюры изображения, показываемого для страницы. Возможные значения: «none», «standart» и «large».
Эти директивы также можно комбинировать, например:<meta name=”robots” content=”max-snippet:50, max-image-preview:large”>
Метатег robots добавляется в тег <head> страницы или указывается через HTTP-заголовок X-Robots-Tag.Новый HTML-атрибут
Google также представил новый HTML-атрибут ”data-nosnippet” для элементов span, div и section, с помощью которого можно запретить использование определённых частей HTML-страницы для показа в рамках текстового сниппета в результатах поиска. Например:<p><span data-nosnippet>Harry Houdini</span> is undoubtedly the most famous magician ever to live.</p>
В этом примере, если пользователь совершает поиск по запросу типа [most famous magician], HTML-атрибут не даст Google показать ответ (Harry Houdini) в результатах поиска.Что нужно знать об этих изменениях вебмастерам:
- Это обновление не повлияет на ранжирование
Оно будет влиять только на то, как сниппеты отображаются в результатах поиска. В зависимости от выбранных настроек, может измениться CTR. Однако это не связано с ранжированием.
- Когда эти изменения вступят в силу?
Настройки превью, заданные с помощью метатега robots, вступят в силу в середине-конце октября 2019 года. Глобальный запуск займёт около недели.
Поддержка HTML-атрибута “data-nosnippet” будет добавлена позже в этом году. Точную дату в Google не уточнили.
- Повлияют ли эти изменения на расширенные результаты?
Контент в структурированных данных, который может отображаться как расширенный результат, новые настройки не затронут.
Владельцы сайтов могут контролировать контент, отображаемый в расширенных результатах, выбирая, что включать и не включать в разметку.
- Как эти изменения повлияют на избранные сниппеты?
Избранные сниппеты (featured snippets) зависят от доступности превью-контента. Таким образом, если это содержимое будет сильно ограничено, то оно может больше не отображаться в виде избранного сниппета. При этом оно всё ещё может показываться в виде обычного сниппета (если не используется директива nosnippet).
Минимальное количество символов, необходимое для формирования избранного сниппета, варьируется в зависимости от языка. Поэтому Google не может сориентировать по точным цифрам.
- Могут ли владельцы сайтов экспериментировать с длиной сниппетов?
Вебмастера могут изменять эти настройки в любое время. Например, если была указана максимальная длина текстового сниппета, а позже владелец сайта решил, что не хочет, чтобы сниппет был таким длинным, то ему просто нужно будет обновить этот атрибут.
Обновлённые настройки будут учтены Google во время следующего обхода страницы.
- Для Google заданные настройки будут директивами
Google не будет обрабатывать новые настройки как подсказки или рекомендации. Они будут расцениваться как директивы.
- Настройки будут действовать и на десктопах, и на мобильных устройствах
Заданные настройки будут применяться и к десктопным, и к мобильным результатам поиска. Если у сайта есть отдельные версии для десктопов и мобильных устройств, то в обеих из них должна использоваться одна и та же разметка.
Отметим также, что новые директивы можно начать использовать уже сейчас, но в результатах поиска эти предпочтения начнут отображаться только в октябре, а может и позже.
Подробнее о метатеге robots, x-robots-tag и data-nosnippet
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25.09.2019 14:31
25.09.2019 14:32