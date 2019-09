Google позволил вебмастерам настраивать поисковые сниппеты

Google предоставил вебмастерам возможность контролировать, как их контент должен выглядеть в результатах поиска.

По умолчанию Google формирует поисковые сниппеты, исходя из запросов пользователей и тех устройств, которые они используют. При этом исторически владельцы сайтов практически не могли влиять на внешний вид сниппета. Они могли лишь запретить показ текстового сниппета для страницы с помощью директивы “nosnippet”.

Теперь Google представил несколько методов, позволяющих настраивать превью веб-страниц в результатах поиска. В их числе – ряд директив для метатега robots, а также совершенно новый HTML-атрибут «data-nosnippet».

Контент, показываемый в поисковом сниппете, теперь можно настраивать с помощью следующих директив в метатеге robots:

“nosnippet” – запрещает показывать фрагмент текста веб-страницы в результатах поиска. Этот метод уже был доступен ранее.

"max-snippet:[число]" — позволяет указать максимальную длину текста (в знаках) в сниппете страницы.

"max-video-preview:[число]" — позволяет указать максимальную продолжительность (в секундах) для превью видео.

"max-image-preview:[значение]" – определяет максимальный размер миниатюры изображения, показываемого для страницы. Возможные значения: «none», «standart» и «large».

Эти директивы также можно комбинировать, например:

Метатег robots добавляется в тег <head> страницы или указывается через HTTP-заголовок X-Robots-Tag.

Google также представил новый HTML-атрибут ”data-nosnippet” для элементов span, div и section, с помощью которого можно запретить использование определённых частей HTML-страницы для показа в рамках текстового сниппета в результатах поиска. Например:

Harry Houdini is undoubtedly the most famous magician ever to live.

В этом примере, если пользователь совершает поиск по запросу типа [most famous magician], HTML-атрибут не даст Google показать ответ (Harry Houdini) в результатах поиска.

Это обновление не повлияет на ранжирование

Оно будет влиять только на то, как сниппеты отображаются в результатах поиска. В зависимости от выбранных настроек, может измениться CTR. Однако это не связано с ранжированием.

Когда эти изменения вступят в силу?

Настройки превью, заданные с помощью метатега robots, вступят в силу в середине-конце октября 2019 года. Глобальный запуск займёт около недели.

Поддержка HTML-атрибута “data-nosnippet” будет добавлена позже в этом году. Точную дату в Google не уточнили.

Повлияют ли эти изменения на расширенные результаты?

Контент в структурированных данных, который может отображаться как расширенный результат, новые настройки не затронут.

Владельцы сайтов могут контролировать контент, отображаемый в расширенных результатах, выбирая, что включать и не включать в разметку.

Как эти изменения повлияют на избранные сниппеты?

Избранные сниппеты (featured snippets) зависят от доступности превью-контента. Таким образом, если это содержимое будет сильно ограничено, то оно может больше не отображаться в виде избранного сниппета. При этом оно всё ещё может показываться в виде обычного сниппета (если не используется директива nosnippet).

Минимальное количество символов, необходимое для формирования избранного сниппета, варьируется в зависимости от языка. Поэтому Google не может сориентировать по точным цифрам.

Могут ли владельцы сайтов экспериментировать с длиной сниппетов?

Вебмастера могут изменять эти настройки в любое время. Например, если была указана максимальная длина текстового сниппета, а позже владелец сайта решил, что не хочет, чтобы сниппет был таким длинным, то ему просто нужно будет обновить этот атрибут.

Обновлённые настройки будут учтены Google во время следующего обхода страницы.

Для Google заданные настройки будут директивами

Google не будет обрабатывать новые настройки как подсказки или рекомендации. Они будут расцениваться как директивы.

Настройки будут действовать и на десктопах, и на мобильных устройствах

Заданные настройки будут применяться и к десктопным, и к мобильным результатам поиска. Если у сайта есть отдельные версии для десктопов и мобильных устройств, то в обеих из них должна использоваться одна и та же разметка.

Отметим также, что новые директивы можно начать использовать уже сейчас, но в результатах поиска эти предпочтения начнут отображаться только в октябре, а может и позже.