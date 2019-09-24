Google заверил, что Assistant не сохраняет голосовые записи по умолчанию

Google заявил , что виртуальный помощник Assistant не сохраняет голосовые записи по умолчанию. Более того, так было всегда.

Если пользователи хотят, чтобы их аудиоданные сохранялись, а потом анализировались языковыми экспертами, то они могут включить эту функцию в настройках . Анализ голосовых записей позволяет Assistant узнавать голос пользователя и лучше понимать различные акценты и диалекты.

Google также сообщил, что значительно сократит объём хранимых данных. По тем пользователям, которые дали согласие на запись голосовых запросов и команд, компания удалит большинство старых аудиоданных, связанных с аккаунтом. Новые правила будут запущены позже в этом году.

В ближайшие месяцы пользователи Assistant также получат возможность снизить чувствительность реакции голосового помощника на команду «Привет, Google ».

Эти изменения были представлены компанией после проверки процедур и стандартов, связанных с хранением и обработкой голосовых данных пользователей.

О том, что Google Assistant записывает фрагменты разговоров пользователей, которые затем анализируют подрядчики, стало известно в июле. В августе компания приостановила работу в этом направлении по всему миру.