Google заверил, что Assistant не сохраняет голосовые записи по умолчанию

Google заявил, что виртуальный помощник Assistant не сохраняет голосовые записи по умолчанию. Более того, так было всегда.

Если пользователи хотят, чтобы их аудиоданные сохранялись, а потом анализировались языковыми экспертами, то они могут включить эту функцию в настройках. Анализ голосовых записей позволяет Assistant узнавать голос пользователя и лучше понимать различные акценты и диалекты.

Google также сообщил, что значительно сократит объём хранимых данных. По тем пользователям, которые дали согласие на запись голосовых запросов и команд, компания удалит большинство старых аудиоданных, связанных с аккаунтом. Новые правила будут запущены позже в этом году.

В ближайшие месяцы пользователи Assistant также получат возможность снизить чувствительность реакции голосового помощника на команду «Привет, Google».

Эти изменения были представлены компанией после проверки процедур и стандартов, связанных с хранением и обработкой голосовых данных пользователей.

О том, что Google Assistant записывает фрагменты разговоров пользователей, которые затем анализируют подрядчики, стало известно в июле. В августе компания приостановила работу в этом направлении по всему миру.

Чтобы проверить свои текущие настройки, нужно перейти в раздел «Ваши данные в Ассистенте» и найти пункт «История голосового управления».

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Государственной судебной администрации майнили криптовалютуВ Государственной судебной администрации майнили криптовалюту
Amazon обвинили в манипулировании результатами поискаAmazon обвинили в манипулировании результатами поиска
Посты в Instagram теперь можно планировать через Facebook Creator StudioПосты в Instagram теперь можно планировать через Facebook Creator Studio
Facebook представил новые интерактивные форматы мобильной рекламыFacebook представил новые интерактивные форматы мобильной рекламы
Google внёс изменения в обработку разметки для отзывовGoogle внёс изменения в обработку разметки для отзывов
Блок рекламы


Похожие новости
Google начал оповещать об ошибках в разметке для «хлебных крошек»Google начал оповещать об ошибках в разметке для «хлебных крошек»
Google не возражает против старого контента на новых доменахGoogle не возражает против старого контента на новых доменах
Google анонсировал новую серию видео с новостями по поискуGoogle анонсировал новую серию видео с новостями по поиску
Google Ads позволил настраивать отслеживание конверсий при создании кампанииGoogle Ads позволил настраивать отслеживание конверсий при создании кампании
Google инвестирует 3 млрд евро в «чистые» дата-центры в ЕвропеGoogle инвестирует 3 млрд евро в «чистые» дата-центры в Европе
В поиске Google появились пасхалки, посвящённые сериалу «Друзья»В поиске Google появились пасхалки, посвящённые сериалу «Друзья»
Google ранжирует синдицированный контент выше оригинальногоGoogle ранжирует синдицированный контент выше оригинального
Google опубликовал FAQ по изменениям в обработке разметки для отзывовGoogle опубликовал FAQ по изменениям в обработке разметки для отзывов
В Google уменьшилась доля расширенных результатов с отзывамиВ Google уменьшилась доля расширенных результатов с отзывами
Google рассказал о новой поисковой функции Key Moments для видеоGoogle рассказал о новой поисковой функции Key Moments для видео
Последние новости
Подгружаем последние новости