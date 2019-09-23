Google начал оповещать об ошибках в разметке для «хлебных крошек»
На прошлой неделе Google массово разослал email-оповещения об ошибках в разметке для «хлебных крошек». Это произошло вскоре после добавления в Search Console отчёта по
В тексте уведомления говорится, что системы Google обнаружили ошибки в разметке, которые могут приводить к проблемам с отображением страниц как расширенных результатов в поисковой выдаче Google.
Вебмастерам также предлагается обратиться к новому отчёту, чтобы узнать, что это за ошибки и исправить их.
Ниже – скриншот англоязычной версии оповещения:
В ответ на сообщения специалистов о получении новых оповещений сотрудник Google Джон Мюллер отметил в Twitter, что после добавления нового отчёта поисковик также автоматизировал информирование вебмастеров об этом типе ошибок.
В поисковой выдаче Google расширенные результаты со строкой навигации выглядят так:
Напомним, что на прошлой неделе Google также добавил в Search Console отчёт по наборам данных.