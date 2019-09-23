Google начал оповещать об ошибках в разметке для «хлебных крошек»

На прошлой неделе Google массово разослал email-оповещения об ошибках в разметке для «хлебных крошек». Это произошло вскоре после добавления в Search Console отчёта по этому типу расширенных результатов.

В тексте уведомления говорится, что системы Google обнаружили ошибки в разметке, которые могут приводить к проблемам с отображением страниц как расширенных результатов в поисковой выдаче Google .

Вебмастерам также предлагается обратиться к новому отчёту, чтобы узнать, что это за ошибки и исправить их.

Ниже – скриншот англоязычной версии оповещения:

В ответ на сообщения специалистов о получении новых оповещений сотрудник Google Джон Мюллер отметил в Twitter , что после добавления нового отчёта поисковик также автоматизировал информирование вебмастеров об этом типе ошибок.

https://twitter.com/JohnMu/status/1175035303331008512

В поисковой выдаче Google расширенные результаты со строкой навигации выглядят так: