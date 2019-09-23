2019-09-23
Facebook заблокировал десятки тысяч приложений после скандала с Cambridge Analytica
Facebook
Ранее, в мае 2018 года, блокировке подверглись 200 приложений. В августе того же года эта цифра выросла до 400. Теперь, спустя почти 12 месяцев, компания заявила, что проверила миллионы приложений, из которых были заблокированы «десятки тысяч».
Все заблокированные приложения принадлежали примерно 400 разработчикам.
Напомним, что в июле Федеральная торговая комиссия США (FTC) оштрафовала Facebook на рекордные $5 млрд за систематические нарушения в области конфиденциальности.
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