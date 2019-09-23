Facebook заблокировал десятки тысяч приложений после скандала с Cambridge Analytica

Facebook объявил о блокировке «десятков тысяч» приложений в рамках продолжающегося расследования по вопросу неправомерного использования данных пользователей сторонними разработчиками.

Ранее, в мае 2018 года, блокировке подверглись 200 приложений. В августе того же года эта цифра выросла до 400. Теперь, спустя почти 12 месяцев, компания заявила, что проверила миллионы приложений, из которых были заблокированы «десятки тысяч».

Все заблокированные приложения принадлежали примерно 400 разработчикам.

Напомним, что в июле Федеральная торговая комиссия США (FTC) оштрафовала Facebook на рекордные $5 млрд за систематические нарушения в области конфиденциальности.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Государственной судебной администрации майнили криптовалютуВ Государственной судебной администрации майнили криптовалюту
Amazon обвинили в манипулировании результатами поискаAmazon обвинили в манипулировании результатами поиска
Facebook представил новые интерактивные форматы мобильной рекламыFacebook представил новые интерактивные форматы мобильной рекламы
Facebook удалил страницы изданий Znaj.ua, Politeka и HyserFacebook удалил страницы изданий Znaj.ua, Politeka и Hyser
Google внёс изменения в обработку разметки для отзывовGoogle внёс изменения в обработку разметки для отзывов
Блок рекламы


Похожие новости
Facebook приостановил работу десятков тысяч приложений в связи с утечкой данныхFacebook приостановил работу десятков тысяч приложений в связи с утечкой данных
Facebook представил новые интерактивные форматы мобильной рекламыFacebook представил новые интерактивные форматы мобильной рекламы
Посты в Instagram теперь можно планировать через Facebook Creator StudioПосты в Instagram теперь можно планировать через Facebook Creator Studio
Facebook удалил страницы изданий Znaj.ua, Politeka и HyserFacebook удалил страницы изданий Znaj.ua, Politeka и Hyser
Киев вошел в топ-50 самых «видеонаблюдаемых» городов мира. Камер на тысячу населения больше, чем в РимеКиев вошел в топ-50 самых «видеонаблюдаемых» городов мира. Камер на тысячу населения больше, чем в Риме
Facebook тестирует новые функции для блогеров и публичных личностейFacebook тестирует новые функции для блогеров и публичных личностей
Facebook отключит Account Kit в марте 2020 годаFacebook отключит Account Kit в марте 2020 года
Джон Мюллер о восстановлении сайтов после Core UpdatesДжон Мюллер о восстановлении сайтов после Core Updates
Facebook запускает сервис знакомств DatingFacebook запускает сервис знакомств Dating
В Facebook утечка — нашли 419 млн телефонных номеровВ Facebook утечка — нашли 419 млн телефонных номеров
Последние новости
Подгружаем последние новости