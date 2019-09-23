Facebook заблокировал десятки тысяч приложений после скандала с Cambridge Analytica

Facebook объявил о блокировке «десятков тысяч» приложений в рамках продолжающегося расследования по вопросу неправомерного использования данных пользователей сторонними разработчиками.

Ранее, в мае 2018 года, блокировке подверглись 200 приложений. В августе того же года эта цифра выросла до 400. Теперь, спустя почти 12 месяцев, компания заявила, что проверила миллионы приложений, из которых были заблокированы «десятки тысяч».

Все заблокированные приложения принадлежали примерно 400 разработчикам.