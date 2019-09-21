Instagram ограничит посты о похудении и диетических добавках. Их скроют от несовершеннолетних

Instagram ужесточает правила для публикаций о похудении, косметических и медицинских процедурах. Об этом об этом пишет издание The Guardian, ссылаясь на заявления соцсети, пишут AIN.UA.

По новым правилам, ограничения коснутся следующих категорий:

  • Посты о продуктах для похудения или косметических процедурах, в которых есть призыв к покупке или цена, скроют от пользователей младше 18 лет.
  • Если в посте рекламируются «волшебные» диеты или диетические добавки, а также есть коммерческие элементы вроде скидочных кодов, публикацию удалят.
Instagram ограничит посты о похудении и диетических добавках. Их скроют от несовершеннолетних

Такие меры принимают, чтобы обезопасить пользователей. В компании признаются, что заметили повышенную активность среди инфлюенсоров — в последние годы они участили рекламу средств для похудения. Но диеты, детокс и косметическая хирургия, которые продвигают в сети, могут оказать пагубное влияние на физическое и психическое здоровье молодых людей.

Эмма Коллинз, менеджер по общественной политике Instagram, прокомментировала:

Мы хотим, чтобы Instagram был позитивным местом для всех, кто его использует. Эта политика является частью нашей непрерывной работы по снижению давления, которое могут чувствовать люди в социальных сетях.

Следить за соблюдением новых правил и определять меру наказания будет команда модераторов. Пользователи смогут пожаловаться на публикации, в которых увидят нарушения.


Татьяна Грицык, AIN

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