Google инвестирует 3 млрд евро в «чистые» дата-центры в Европе
В течение следующих двух лет Google
В результате общий объём инвестиций в европейские центры обработки данных с 2007 года увеличится до 15 млрд евро.
600 млн из 3 млрд евро Google планирует потратить на расширение существующего дата-центра в Финляндии.
Ранее на этой неделе Google
Половина из этих 1600 МВт будет приходиться на Европу. Google будет получать их посредством 10 проектов в области «чистой» энергетики. В рамках этих соглашений Google потратит 1 млрд евро на строительство новой энергетической инфраструктуры в ЕС, включая 5 ветроэнергетических проектов в Швеции, Бельгии и Финляндии и 5 проектов в области солнечной энергетики в Дании.
В последние два года 100% электричества, потребляемого Google, приходилось на возобновляемую энергию.
Общие инвестиции в дата-центр в Хамине (южное побережье Финляндии) вместе с новыми вложениями достигнут 2 млрд евро.
Напомним, что на территории Европы у Google также есть дата-центры в Дании, Нидерландах, Ирландии и Бельгии.
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21.09.2019 08:55