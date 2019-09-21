Google инвестирует 3 млрд евро в «чистые» дата-центры в Европе

В течение следующих двух лет Google инвестирует 3 млрд евро (около $3,3 млрд) в строительство экологически чистых дата-центров в Европе. Об этом заявил глава компании Сундар Пичаи после встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

В результате общий объём инвестиций в европейские центры обработки данных с 2007 года увеличится до 15 млрд евро.

600 млн из 3 млрд евро Google планирует потратить на расширение существующего дата-центра в Финляндии.

Ранее на этой неделе Google также сообщил о 18 сделках по приобретению «чистой» электроэнергии в США , Латинской Америке и Европе общим объёмом в 1600 МВт. Это стало крупнейшей корпоративной покупкой возобновляемой энергии в истории.

Половина из этих 1600 МВт будет приходиться на Европу. Google будет получать их посредством 10 проектов в области «чистой» энергетики. В рамках этих соглашений Google потратит 1 млрд евро на строительство новой энергетической инфраструктуры в ЕС , включая 5 ветроэнергетических проектов в Швеции, Бельгии и Финляндии и 5 проектов в области солнечной энергетики в Дании.

В последние два года 100% электричества, потребляемого Google , приходилось на возобновляемую энергию.

Общие инвестиции в дата-центр в Хамине (южное побережье Финляндии) вместе с новыми вложениями достигнут 2 млрд евро.