В поиске Google появились пасхалки, посвящённые сериалу «Друзья»
В честь 25-летия ситкома «Друзья» Google добавил в поиск несколько пасхалок, посвящённых этому популярному сериалу.
Так, по запросу [Friends glossary] Google покажет одно из тех выдуманных слов, что использовались в сериале, и что оно означает.
При поиске по запросу [Джоуи Триббиани] на панели знаний отобразится значок пиццы, при нажатии на который на экране появится больше еды и руки Джоуи, который пытается её забрать.
По запросу [Фибби Буффе] появляется гитара, при нажатии на которую звучит песня «Smelly Cat», а внизу экрана прогуливается «пахучий» котёнок.
По запросу [Рейчел Грин] на панели знаний появляется голова героини, при нажатии на которую будут открыты результаты поиска по картинкам по фразе [The Rachel].
По запросу [Росс Геллер] появляется диван, а по клику на него — страница результатов поиска заваливается вправо.
По запросу [Моника Геллер] – появляется щётка, и если на неё кликнуть, то она начнёт тереть экран.
А при поиске по запросу [Чендлер Бинг] – появляется кресло, которое по клику на него раскладывается, а из него вылетают утка и утёнок.
Стоит отметить, что все пасхалки — это не только забавная анимация, но и звуковые эффекты.
Напомним, что ранее в поиске Google и сервисах компании мы видели пасхалки, посвящённые мировой премьере «Мстителей: финал» и Дню «Звёздных воен». А в июле в результатах поиска можно было увидеть феерверк.