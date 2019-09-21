В поиске Google появились пасхалки, посвящённые сериалу «Друзья»

В честь 25-летия ситкома «Друзья» Google добавил в поиск несколько пасхалок, посвящённых этому популярному сериалу.

Так, по запросу [Friends glossary] Google покажет одно из тех выдуманных слов, что использовались в сериале, и что оно означает.

При поиске по запросу [Джоуи Триббиани] на панели знаний отобразится значок пиццы, при нажатии на который на экране появится больше еды и руки Джоуи, который пытается её забрать.

По запросу [Фибби Буффе] появляется гитара, при нажатии на которую звучит песня «Smelly Cat», а внизу экрана прогуливается «пахучий» котёнок.

По запросу [Рейчел Грин] на панели знаний появляется голова героини, при нажатии на которую будут открыты результаты поиска по картинкам по фразе [The Rachel].

По запросу [Росс Геллер] появляется диван, а по клику на него — страница результатов поиска заваливается вправо.

По запросу [Моника Геллер] – появляется щётка, и если на неё кликнуть, то она начнёт тереть экран.

А при поиске по запросу [Чендлер Бинг] – появляется кресло, которое по клику на него раскладывается, а из него вылетают утка и утёнок.

Стоит отметить, что все пасхалки — это не только забавная анимация, но и звуковые эффекты.

Напомним, что ранее в поиске Google и сервисах компании мы видели пасхалки, посвящённые мировой премьере «Мстителей: финал» и Дню «Звёздных воен». А в июле в результатах поиска можно было увидеть феерверк.



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