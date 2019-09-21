В поиске Google появились пасхалки, посвящённые сериалу «Друзья»

В честь 25-летия ситкома «Друзья» Google добавил в поиск несколько пасхалок, посвящённых этому популярному сериалу.

Так, по запросу [ Friends glossary ] Google покажет одно из тех выдуманных слов, что использовались в сериале, и что оно означает.

При поиске по запросу [ Джоуи Триббиани ] на панели знаний отобразится значок пиццы, при нажатии на который на экране появится больше еды и руки Джоуи, который пытается её забрать.

По запросу [ Фибби Буффе ] появляется гитара, при нажатии на которую звучит песня «Smelly Cat», а внизу экрана прогуливается «пахучий» котёнок.

По запросу [ Рейчел Грин ] на панели знаний появляется голова героини, при нажатии на которую будут открыты результаты поиска по картинкам по фразе [The Rachel].

По запросу [ Росс Геллер ] появляется диван, а по клику на него — страница результатов поиска заваливается вправо.

По запросу [ Моника Геллер ] – появляется щётка, и если на неё кликнуть, то она начнёт тереть экран.

А при поиске по запросу [ Чендлер Бинг ] – появляется кресло, которое по клику на него раскладывается, а из него вылетают утка и утёнок.

Стоит отметить, что все пасхалки — это не только забавная анимация, но и звуковые эффекты.