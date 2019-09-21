Facebook приостановил работу десятков тысяч приложений в связи с утечкой данных

Некоторые приложения заражали телефоны пользователей соцсети вредоносным ПО.

Facebook приостановил работу десятков тысяч приложений в связи с утечкой данных
Фото: Depositphotos/MichalLudwiczak

Компания Facebook сообщила о приостановке работы "десятков тысяч" приложений около 400 разработчиков в рамках расследования утечки данных через консалтинговую компанию Cambridge Analytica, пишет Associated Press.

Facebook в марте 2018 года начала изучать приложения, имеющие доступ к персональным данным пользователей соцсети. В компании отметили, что продолжают расследовать утечку, и к данному моменту уже проверено миллион приложений.

Там также заявили, что несколько приложений полностью заблокированы, а еще против некоторых Facebook подала иски. В их числе - южнокорейская компания по анализу данных Rankwave, гонконгская LionMobi и сингапурская JediMobi. Разработанные ими приложения, по данным компании, заражали телефоны пользователей соцсети вредоносным ПО.

Напомним, федеральные власти США начали расследование в отношении Facebook более года назад в связи с появлением информации о том, что Cambridge Analytica незаконно получила данные 87 млн пользователей соцсети. Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Cambridge Analytica отрицала свою вину, утверждая, что это был обычный и законный сбор данных для онлайн-рекламы. Из-за скандала компания лишилась клиентов и объявила о банкротстве.

В июле этого года Facebook договорилась с Федеральной торговой комиссии США (FTC) об урегулировании обвинений в нарушении приватности пользователей. Регулятор обязал компанию заплатить рекордный штраф в размере $5 млрд.

В октябре 2018 года Facebook оштрафовали за это нарушение в Великобритании. Компания получила максимально возможный штраф - 500 тысяч фунтов, или $644 тыс.

Ранее сообщалось, что Facebook разоблачил скоординированную кампанию по дезинформации и удалил страницы изданий Znaj.ua, Politeka и Hyser.

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