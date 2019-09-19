В связи с продолжающимися вопросами со стороны вебмастеров Google опубликовал FAQ по изменениям в обработке разметки для отзывов и объяснил подробнее, что они собой представляют.

After receiving your feedback, we updated the blog post with some clarifications and answers to frequently asked questions: https://t.co/NwZ4unzoOF pic.twitter.com/TkQP2lr3jk — Google Webmasters (@googlewmc) September 18, 2019

Так, ранее компании и организации могли сами добавлять отзывы на главную или другую страницу и размечать их, что вызывало показ расширенного сниппета для этой страницы. Эта разметка могла добавляться непосредственно компанией или встраиваться с помощью сторонних виджетов.

Теперь такие отзывы расцениваются, как служащие личным целям (self-serving), и больше не будут отображаться для схем LocalBusiness и Organization. При этом отзывы будут показываться для других типов схем, перечисленных в документации .

Например, кулинарный сайт может использовать разметку Review для рецептов, чтобы суммировать отзывы посетителей. Google в свою очередь может включить эту разметку в поисковые сниппеты для этих рецептов.

Что, если я использую сторонний виджет для отображения отзывов о моей компании?

Google не будет показывать отзывы для этих страниц. Встраивание сторонних виджетов теперь расценивается как управление отзывами в собственных целях.

Нужно ли удалять self-serving отзывы из схем LocalBusiness или Organization?

Нет, удалять их не нужно. Google просто больше не будет их показывать в результатах поиска.

Можно ли получить ручную санкцию за наличие таких отзывов на сайте?

Нет, вы не получите ручную санкцию только за это. Однако мы рекомендуем убедиться, что вы соблюдаете наши правила в отношении разметки структурированных данных.

Это обновление повлияет на мой профиль в Google Мой бизнес?

Нет, Google Мой бизнес не подпадает под это обновление. Оно затрагивает только органический поиск.

Будут ли затронуты сайты, которые собирают отзывы о других организациях?

Нет, они по-прежнему смогут иметь расширенные сниппеты с отзывами (своими и на другие организации) в результатах поиска.

Это обновление коснулось AggregateRating?

Да, оно затронуло разметку Review и AggregateRating.

Как можно сообщить о self-serving отзывах, которые всё ещё появляются в результатах поиска?

Мы рассматриваем вопрос создания специальной формы для таких случаев. Поскольку это обновление запускается медленно, то вы всё ещё можете видеть отзывы там, где их не должно быть.