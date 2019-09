В связи с продолжающимися вопросами со стороны вебмастеров Google опубликовал FAQ по изменениям в обработке разметки для отзывов и объяснил подробнее, что они собой представляют.

After receiving your feedback, we updated the blog post with some clarifications and answers to frequently asked questions: https://t.co/NwZ4unzoOF pic.twitter.com/TkQP2lr3jk