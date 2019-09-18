Посты в Instagram теперь можно планировать через Facebook Creator Studio

На конференции International Broadcasting Convention компания Facebook объявила о добавлении возможности планировать публикации в ленте Instagram и IGTV через Creator Studio .

Пользователи сервиса смогут запланировать публикацию максимум за 6 месяцев до выхода. В ближайшие месяцы Facebook также добавит инструменты редактирования для этих записей.

На данный момент функция открыта для всех владельцев Facebook-страниц, однако для того, чтобы ею воспользоваться, должны соблюдаться следующие условия:

В Facebook должен быть настроен бизнес-аккаунт;

В Instagram также нужен бизнес-аккаунт или creator account (новый тип учётных записей, предназначенный для блогеров);

Instagram-аккаунт должен быть привязан к Facebook-странице.

Чтобы запланировать публикацию в Instagram через Facebook Creator Studio, нужно нажать на логотип сервиса вверху страницы.

Напомним, что информация о тестировании этой функции впервые появилась в июле, а в августе Facebook расширил к ней доступ. Теперь же компания официально объявила о запуске.