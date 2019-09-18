Google тестирует новую функцию «В этом видео»

Англоязычные пользователи заметили, что Google тестирует новую поисковую функцию «In this video» («В этом видео»).

В рамках этой функции Google определяет темы, которые обсуждаются в разных частях видео. Выделенные подразделы отображаются под роликом и позволяют пользователям сразу перейти в интересующую их часть.

Выглядит это так:

Новая функция в действии:

В каком масштабе проводится тестирование, пока неизвестно.