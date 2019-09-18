Google тестирует новую функцию «В этом видео»

Англоязычные пользователи заметили, что Google тестирует новую поисковую функцию «In this video» («В этом видео»).

В рамках этой функции Google определяет темы, которые обсуждаются в разных частях видео. Выделенные подразделы отображаются под роликом и позволяют пользователям сразу перейти в интересующую их часть.

Выглядит это так:

Новая функция в действии:

Is this a new update? @JohnMu @rustybrick pic.twitter.com/dS1lzZdVpR

— Amit Singh (@itsdigitalamit) September 16, 2019

В каком масштабе проводится тестирование, пока неизвестно.

Напомним, что ранее Google научился определять нужный фрагмент в видео, чтобы пользователь сразу мог его просмотреть. Эта функция получила название «Suggested clip».

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