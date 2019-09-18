2019-09-18
Google тестирует новую функцию «В этом видео»
Англоязычные пользователи заметили, что Google тестирует новую поисковую функцию «In this video» («В этом видео»).
В рамках этой функции Google определяет темы, которые обсуждаются в разных частях видео. Выделенные подразделы отображаются под роликом и позволяют пользователям сразу перейти в интересующую их часть.
Выглядит это так:
Новая функция в действии:
Is this a new update?— Amit Singh (@itsdigitalamit)
@JohnMu @rustybrick pic.twitter.com/dS1lzZdVpR September 16, 2019
В каком масштабе проводится тестирование, пока неизвестно.
Напомним, что ранее Google научился определять нужный фрагмент в видео, чтобы пользователь сразу мог его просмотреть. Эта функция получила название «Suggested clip».
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