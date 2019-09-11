Google изменил подход к обработке nofollow и представил 2 новых атрибута для ссылок

Google объявил об изменении своего подхода к обработке атрибута “nofollow” и представил ещё два атрибута, призванных помочь ему более точно определять природу ссылок.

Так, теперь в ранжировании Google будет расценивать “nofollow” как подсказку, а не директиву. В компании объяснили, что с момента запуска этого атрибута в 2005 году его роль изменилась, в связи с чем и было принято решение о внедрении другого подхода к его обработке.

Новые атрибуты, представленные Google , призваны дополнить “nofollow”. В их числе значатся следующие:

rel=”sponsored” . Этот атрибут предназначен для обозначения платных ссылок – созданных в результате рекламного, спонсорского и другого, предполагающего оплату, сотрудничества.

. Этот атрибут предназначен для обозначения платных ссылок – созданных в результате рекламного, спонсорского и другого, предполагающего оплату, сотрудничества. rel=”ugc”. Этот атрибут рекомендован для ссылок внутри UGC-контента, такого как комментарии и посты на форумах.

Что касается rel=”nofollow”, то теперь этот атрибут рекомендуется использовать в тех случаях, когда есть желание сослаться на страницу, но при этом не передавать ей ссылочный вес.

Все три атрибута будут расцениваться Google как рекомендация, какие ссылки следует учесть или исключить в поиске. Эти подсказки — наряду с другими сигналами – призваны помочь поисковой системе лучше понять, как правильно анализировать и использовать ссылки.

Анализ всех ссылок также поможет Google лучше понимать искусственные ссылочные паттерны. Благодаря переходу на модель подсказок, поисковик больше не будет терять важную информацию о ссылках. При этом у владельцев сайтов останется возможность указать, какие ссылки не должны получать вес.

В Google также поделились FAQ по этому нововведению.

Нужно ли менять существующие атрибуты “nofollow”?

Нет. Если вы используете “nofollow” для блокировки спонсированных ссылок или, чтобы показать, что вы «не голосуете» за ту страницу, на которую ссылаетесь, то он по-прежнему будет работать.

Можно ли использовать несколько атрибутов в одной ссылке?

Да. Например, rel=”ugc sponsored” – это рабочий атрибут, который указывает, что ссылка размещена в UGC-контенте и является оплаченной. Также можно сочетать “nofollow” с новыми атрибутами, например, используя rel=”nofollow ugc”.

Если я использую “nofollow” для рекламных и оплаченных ссылок, нужно ли менять эти атрибуты на новые?

Нет. Вы можете и дальше использовать “nofollow” для пометки таких ссылок, чтобы избежать возможных санкций за ссылочные схемы. Вам не нужно менять существующую разметку. Если вы используете автоматизированную систему для добавления “nofollow” к новым ссылкам, то вы можете и дальше её использовать. Тем не менее, мы рекомендуем переключиться на rel=”sponsored”, если это удобно.

Нужно ли всё ещё помечать рекламные или оплаченные ссылки?

Да, если вы хотите избежать возможных санкций за ссылочные схемы, используйте rel=“sponsored” или rel=“nofollow” для пометки этих ссылок. Для нас предпочтительным вариантом является “sponsored”, но в данном случае допустимы оба варианта, и обрабатываться они будут одинаково.

Что будет, если в ссылке используется неправильный атрибут?

Неправильных атрибутов нет, кроме как в случае рекламных ссылок. Если вы помечаете UGС-ссылку или нерекламную ссылку атрибутом “sponsored”, мы увидим эту подсказку, но необязательно её учтём. Максимум, что возможно, – это то, что мы не будем учитывать эту ссылку как одобрение для другой страницы.

При этом для всех оплаченных и рекламных ссылок должен использоваться атрибут “sponsored” или “nofollow”. Использование “sponsored” – предпочтительно, а “nofollow” – допустимо.

Зачем вообще мне использовать эти новые атрибуты?

Использование новых атрибутов позволяет нам лучше обрабатывать ссылки для анализа интернета.

Не приведёт ли переход на модель подсказок к увеличению ссылочного спама в комментариях и UGC-контенте?

Многие сайты, которые позволяют пользователям оставлять комментарии и записи, уже борются со ссылочным спамом разными способами, включая инструменты модерации и ручную проверку. Атрибуты ссылок “ugc”и “nofollow” будут продолжать сдерживать спамеров. В большинстве случаев переход на модель подсказок не изменит наш подход к обработке таких ссылок. Мы будем обрабатывать их так же, как и “nofollow” ранее, и не будем учитывать их в ранжировании.

Когда эти изменения вступят в силу?



Все атрибуты ссылок – “sponsored”, “ugc” и “nofollow” – уже работают и учитываются как подсказки в ранжировании.

В сканировании и индексировании атрибут “nofollow” начнёт учитываться как подсказка с 1 марта 2020 года.

Тем сайтам, которые полагаются только на “nofollow” для блокировки страниц от индексации (что никогда не рекомендовалось), следует использовать более надёжные механизмы, перечисленные в Справочном центре Search Console.

Напомним, что атрибут nofollow был представлен в 2005 году как средство для борьбы со спамом в комментариях.